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بعد مهمة ناجحة.. مركبة على سطح القمر تتوقف عن العمل

المركبة "بلو جوست" تهبط على سطح القمر (أرشيفية)
17 مارس 2025 20:46

انتهى عمل أول مركبة قمرية خاصة هبطت على سطح القمر بعد تنفيذ مهمة ناجحة تماما. وتوقفت مركبة الفضاء "بلو جوست"، التابعة لشركة "فايرفلاي إيروسبيس" الأميركية الخاصة عن العمل خلال نهاية الأسبوع، لتنهي بذلك أسبوعين من التجارب العلمية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وجاءت النهاية مع غروب الشمس عن القمر، وانقطاع الطاقة عن لوحات الطاقة الشمسية التي تعمل بها المركبة. وقال جيسون كيم الرئيس التنفيذي لشركة "فايرفلاي"، على موقع "إكس": "تم إنجاز المهمة.. لكن (المركبة بلو جوست) لا تزال تعيش في قلوبنا وعقولنا في الرحلة التي أخذتنا إليها".
وعلمت المركبة القمرية لمدة خمس ساعات حتى حلول الليل على سطح القمر كما هو مخطط لها قبل أن تتوقف تماما عن العمل مساء الأحد. وقال كيم إن صور غروب الشمس عن القمر والتوهج ستصدر غدا الثلاثاء.
أطلقت "بلو جوست" من قاعدة "كيب كانافيرال" في يناير الماضي كجزء من برنامج الرحلات التجارية للقمر التابعة لوكالة ناسا.
وهبطت المركبة في أقصى الشمال الشرقي للقمر في الثاني من مارس الحاري وحملت مثقابا وأدوات علمية وتكنولوجية أخرى لناسا.
وأكدت شركة "فايرفلاي"، اليوم الاثنين، أن كل التجارب العشرة نجحت.

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