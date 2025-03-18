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صحيفة إيطالية تطلق تجربة بالذكاء الاصطناعي

صحيفة إيطالية تطلق تجربة بالذكاء الاصطناعي
18 مارس 2025 20:44

نشرت صحيفة «إل فوجليو» الإيطالية اليومية، اليوم الثلاثاء، أول طبعة لها على الإطلاق تشمل محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، وهي تجربة من المقرر أن تستمر لمدة شهر. 
وعلى عكس الطبعة التقليدية التي تتألف من 10 صفحات، فإن الطبعة التي تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي، والتي تحمل اسم «ال فوجليو ايه آي» هي طبعة أصغر تتكون من أربع صفحات. كما توجد نسخة من الصحيفة متاحة أيضا على الإنترنت. وتم توزيع العدد الأول مجانا بجانب الطبعة التقليدية، التي تباع بسعر 1.80 يورو «1.96 دولار» في أكشاك بيع الصحف.
وتهدف الخطة إلى أن تقوم برامج الذكاء الاصطناعي بتوليد العناوين الرئيسية وصياغة الملخصات واختيار الاقتباسات الرئيسية.
وقالت الصحيفة «نحن الصحفيون سوف نسأل الأسئلة فقط»، مضيفة أن الصحفيين سيقومون بمراجعة جميع الإجابات.
وأضافت الصحيفة إن الهدف هو «تحويل الذكاء الاصطناعي من حالة غازية - تمثل النظرية - إلى حالة صلبة، حيث تصبح عملية وقابلة للاستخدام». 
وفي نهاية هذه التجربة، يعتزم فريق التحرير مشاركة تأثير تجربة «إل فوجليو» للذكاء الاصطناعي على طريقة عملهم.

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