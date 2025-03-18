فاطمة الحوسني: «الباء تحته نقطة» عودة قوية للكوميديا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عادت الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني في تعاون جديد في عمل كوميدي اجتماعي مع جابر نغموش، في مسلسل «الباء تحته نقطة»، الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، وذلك بعد غياب فني دام أكثر من 8 سنوات بينهما، منذ مشاركتهما عام 2017 في مسلسل «طماشة»، ليناقشا من خلال «الباء تحته نقطة» جهود محو الأمية التي شهدتها دولة الإمارات أواخر الستينيات.



بعيداً عن التكرار

أعربت الحوسني عن سعادتها للمشاركة في بطولة هذا المسلسل المميز مع النجم نغموش، وعدد من ممثلي الإمارات والدول العربية الأخرى، وقالت: أطل من خلال «الباء تحته نقطة» في دور مختلف وبعيد عن التكرار والنمطية، مع سيناريو متميز للكاتبة منى الظاهري، والمخرجة المتألقة هبة الصايغ، التي استطاعت أن تجمع نخبة من نجوم الدراما في عمل اجتماعي كوميدي، لتسليط الضوء من خلال حلقات أقرب إلى مسلسلات الـ«سيت كوم»، على الجهود التي لعبتها دولة الإمارات في محو الأمية أواخر الستينيات وحتى الثمانينيات، مع التركيز على تعليم المرأة بالتحديد في تلك الفترة، من خلال مجموعة من السيدات اللواتي قررن العودة لمقاعد الدراسة لاكتشاف ذواتهن في إطار من كوميديا الموقف.



رسالة مهمة

وقالت الحوسني: يستعرض العمل قصة 3 صديقات إماراتيات، اتخذن قراراً حاسماً بإكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليكتشفن حقيقة أنفسهن خلال هذه التجربة، وأقدم فيه دور «ميثا» زوجة «عتيق» الذي يلعبه جابر نغموش، الذي يسعى لإفشال خطتها في الاستقلال عنه، والتركيز على دراستها في المدرسة، بعدما وجد نفسه مضطراً إلى القيام بالكثير من الأعمال التي كانت تقوم بها زوجته، لكن في كل مرة تفشل محاولاته مع إصرار «ميثا» على الاستمرار في التعلم والدراسة، موضحة أنها تحرص في مشاركتها بأعمالها كوميدية أن تحمل قضية مجتمعية ورسالة مهمة، يستفيد منها المشاهد، وتقدم بشكل خفيف وسلس.



مضمون مختلف

وأعربت الحوسني عن سعادتها لردود الأفعال الإيجابية التي حصدتها منذ بدء عرض المسلسل، وقالت: نلت إشادات على دوري وعلى العمل ككل الذي يحتوي على مضمون مختلف وقصص واقعية، وأتمنى أن نكون قد قدمنا عملاً يليق بنا كممثلين إماراتيين وعرب، ويليق أيضاً بـ«أبوظبي للإعلام» وقنوات تلفزيون أبوظبي، وتوجهها المتواصل في دعم الدراما المحلية، وتقديم أعمال تليق بمستوى المشاهد العربي، مشددة على ضرورة السير في نهج زيادة عدد الإنتاجات الدرامية المحلية مثلما فعلت «أبوظبي للإعلام» في الموسم الرمضاني الحالي بإنتاج 6 مسلسلات متنوعة بين التراثي والاجتماعي والكوميدي، وكذلك الرسوم المتحركة.



خانة التميز

ونوهت الحوسني إلى أنه رغم صعوبة تصوير أكثر من عمل في آن واحد، إلا أنها تعتبر ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة لها، حيث لديها القدرة على تقمص أكثر من شخصية رغم اختلافها، بإتقان واحترافية، لافتة إلى أن مشاركة الممثل في أكثر من عمل دفعة واحدة لا يحرقه فنياً طالما أن لديه من الإمكانات الأدائية والتمثيلية التي تجعله يجسد الشخصيات باختلاف وبعيداً عن التكرار، وهذا ما يضعه في خانة التميز.



محتوى مغاير

شاركت الحوسني خلال مشوارها الفني في بطولة العديد من المسلسلات الخليجية والعربية المشتركة، وآخرها «الباء تحته نقطة» وحول هذه التجربة قالت: الدراما المشتركة تصنع محتوى إبداعياً متميزاً ومغايراً، حيث يجتمع نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية عبر عمل واحد، وكل منهم لديه مدرسة فنية خاصة به، ليستفيد الآخرون من هذه الثقافات والمدارس المختلفة.



وطن عمري

تشارك الممثلة فاطمة الحوسني في عمل آخر في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي وهو «وطن عمري» الذي تدور أحداثه حول الدكتور «بدر»، الذي يجد نفسه في صراع داخلي عندما يتعلق قلبه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً، وبينما يحاول تجاوز الفارق العمري والاختلافات الاجتماعية التي تقف عائقاً أمام ارتباطهما، يواجه أيضاً نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ما يضعه في مفترق طرق صعب، والمسلسل من تأليف مريم الزعابي وإخراج عمار رضوان.