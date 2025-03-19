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«الشارقة للرسوم المتحركة 2025» تجمع رواد صناعة الأنمي

«الشارقة للرسوم المتحركة 2025» تجمع رواد صناعة الأنمي
19 مارس 2025 12:29

الشارقة (الاتحاد)

تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحتفي بفن وإبداع صناعة الرسوم المتحركة على مدى 4 أيام، خلال الفترة من 1 - 4 مايو المقبل، حيث يجمع المؤتمر نخبة من خبراء الرسوم المتحركة، والمحترفين، وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ليكون منصة تفاعلية تستكشف أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا المجال.ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 72 متحدثاً دولياً يقدمون برنامجاً متكاملاً، يضم 26 ورشة عمل متخصصة و21 جلسة نقاش تفاعلية، وعروضاً سينمائية ومعارض متخصصة.

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كما يشهد المهرجان مشاركة مخرجين ورسامين من شركات عالمية كبرى، إضافة إلى نخبة من الفنانين الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة، ما يجعله فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين المبدعين في مجال الرسوم المتحركة، ودعم تطور صناعة النشر الرقمي والإبداع البصري، باعتبار الرسوم المتحركة لغة عالمية تعكس التنوع الثقافي وتجمع بين الفن والتكنولوجيا. ويعكس المؤتمر جهود هيئة الشارقة للكتاب في دعم الصناعات الإبداعية، كما يؤكد مكانة الشارقة كمركز عالمي للفنون البصرية، ووجهة جاذبة للمواهب والمهتمين بصناعة الرسوم المتحركة من أنحاء العالم. ويقام مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بالتعاون مع أيام بيرغامو للرسوم المتحركة في إيطاليا BAD، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الإبداع وإلهام المواهب الجديدة، وتوفير بيئة محفزة للتبادل المعرفي والتعاون بين مختلف التخصصات في هذا المجال. بيئة عالمية وأكدت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، أن الدورة الثالثة من المؤتمر تمثل منصة عالمية تجمع رواد صناعة الرسوم المتحركة من مختلف أنحاء العالم، ليكون بيئة للتواصل الإبداعي، وتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة. وأوضحت المجيني أن تزامن المؤتمر مع فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يشكّل فرصة مثالية للناشرين والمؤلفين للقاء مبدعي الرسوم المتحركة، وبحث سبل تحويل منشوراتهم إلى محتوى بصري إبداعي، بما يعزّز انتشار الأعمال الأدبية، ويفتح لها آفاقاً جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عبر الوسائط المتعددة. وأضافت المجيني: عالم الرسوم المتحركة يوحّد الشعوب بلغة واحدة هي الإبداع، حيث لا تعرف هذه الصناعة حدوداً، بل تتجاوزها لترسّخ أعمالاً خالدة في ذاكرة الأجيال، وتترك بصمة دائمة في الوجدان الإنساني، بغض النظر عن اختلاف الثقافات واللغات. فالعديد من الأعمال الكرتونية الشهيرة باتت جزءاً من التراث البصري العالمي، يستمتع بها الجمهور في كل مكان، وهو ما يعكس قوة هذا الفن في بناء جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب.

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة
هيئة الشارقة للكتاب
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