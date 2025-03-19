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الترفيه

نيللي كريم: «إخواتي» وراء إجراء عملية تجميل

نيللي كريم
20 مارس 2025 02:40

سعيد ياسين (القاهرة)

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رمضانيات
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تواصل نيللي كريم حضورها الرمضاني من خلال مسلسل «إخواتي»، وتجسد فيه «خياطة» ماهرة في مصنع ملابس، وتخلص لعملها، وتتزوج من موظف بسيط يعمل في وزارة السياحة، وتمر بأحداث تجعلها ناقمة على حياتها، وتحرص على جمع المال، لتتمكن من إجراء عملية تجميل.
قالت نيللي كريم، إنها تعتبر هذه الشخصية محطة مهمة في مشوارها، ومحظوظة بالعثور على نص جيد يعالج عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية والنفسية المهمة، وثري بالتفاصيل والأحداث المثيرة والخطوط المتشابكة والشخصيات التي تعتمد في تطورها الدرامي على الكوميديا السوداء، ويشارك في بطولته روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي وحاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح وأحمد حاتم وشيرين رضا، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

نيللي كريم
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