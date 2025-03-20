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بركان "كيلاويا" في هاواي يستأنف ثورانه

بركان "كيلاويا" في هاواي يستأنف ثورانه
20 مارس 2025 10:04

استأنف بركان هاواي الأكثر نشاطا ثورانه، أمس "الأربعاء"، بعد توقف استمر أسبوعاً.

وبدأ بركان "كيلاويا" إطلاق الحمم البركانية بشكل مستمر من فوهة قمته داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي.

وتم احتواء الصخور المنصهرة داخل الحديقة ولم تشكل تهديداً للمناطق السكنية.

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وبدأ البركان ثورانه الحالي في 23 ديسمبر الماضي، وقد توقف واستأنف أكثر من 12 مرة منذ ذلك الحين.

وكانت أقصر فترة ثوران استمرت 13 ساعة ، بينما استمرت أطول فترة ثمانية أيام.

ويعد هذا الثوران السادس المسجل في قمة كيلاويا منذ عام 2020، وتضم حديقة هاواي للبراكين الوطنية قمم اثنين من أكثر البراكين نشاطاً في العالم، هما كيلاويا وماونا لوا، وثار كيلاويا أيضاً في يونيو وسبتمبر 2024.

المصدر: وام
بركان
هاواي
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