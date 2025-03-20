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الترفيه

أحمد صالح: «وش سعد» نقلة نوعية

أحمد صالح
21 مارس 2025 02:23

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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اعتبر الممثل الإماراتي أحمد صالح أن مسلسل «وش سعد»، الذي يُعرض على «قناة أبوظبي»، ويشارك في بطولته، بمثابة «وش السعد عليه»، خصوصاً أنه يُعد أول ممثل إماراتي يلعب بطولة مسلسل مصري بإنتاج إماراتي مصري، معرباً عن اعتزازه بالوقوف أمام نخبة من نجوم الكوميديا والدراما المصرية، سواء المخضرمين أو الشباب، الأمر الذي استفاد منه من الناحيتين الفنية والمهنية.

شراكة مثمرة
قال في حواره لـ «الاتحاد»: «وش السعد» نقلة نوعية بالنسبة لي، حيث أخرجني المسلسل من نطاق المحلية إلى العربية، من خلال هذه الشراكة الفنية المثمرة بين الإمارات ومصر في عالم الإنتاجات الدرامية الضخمة، ومن جهة أخرى كان لي الفخر بالتمثيل أمام نخبة من نجوم الدراما المصرية، الأمر الذي يكسبني قاعدة جماهيرية جديدة ليس في مصر فحسب، بل والوطن العربي ككل.

مواقف إنسانية
أكد صالح، أن «وش سعد» مسلسل اجتماعي «لايت كوميدي»، مليء بالعديد من المواقف الإنسانية والرومانسية والأحداث الشائقة والشخوص الثرية، وقال: يستعرض العمل قصة رجل أعمال إماراتي يدعى «سعد»، والذي يلعب دوره أحمد صالح، يذهب في رحلة عمل إلى مصر، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع أثناء تجوّله ليلاً بمفرده في أحد الشوارع، حيث تصدمه سيارة تقودها امرأة مصرية بسيطة تلعب دورها الممثلة آيتن عامر، والتي تأخذه إلى منزلها للعلاج بدلاً من المستشفى خوفاً من المسؤولية، فيعيش فترة من الزمن في الحي الشعبي الذي تقطن به، دون أن يعرف أحد شخصيته الحقيقية. 
ويجمع العمل، الذي يُقدم قصة درامية مشوقة تجذب انتباه المشاهدين وتتناول موضوعات اجتماعية من واقع الحياة، مجموعة من النجوم من بينهم آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، دنيا المصري، غنوة محمود، حصة الفلاسي، محمد عبد العزيز الملا، وصلاح عبد الله ، تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.

كوميديا عائلية
تابع صالح: يُعتبر هذا الدور تحدياً كبيراً بالنسبة لي، لاسيما أن «سعد» عندما وجد نفسه فجأة يعيش في حي شعبي مصري، وسط عائلة وناس لا يعرف عنهم شيئاً، ويضطر إلى التعامل معهم حتى يتماثل للشفاء من دون أن يعرف أحد شخصيته الحقيقية كرجل ثري، لكنه يحاول قدر الإمكان التواصل معهم واستيعاب أسلوبهم وحديثهم وثقافتهم المختلفة تماماً عنه، والأمر نفسه يحدث معهم حيث لا يفهمون لهجته وطريقة حديثه، لكنهم يحاولون التأقلم مع وجوده، خصوصاً أنهم يشعرون بأنه شخص طيب، لافتاً إلى أن أكثر ما يميز المسلسل أنه يبرز أصالة الشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري من خلال حكايات واقعية كوميدية عائلية.

مضمون هادف
لفت أحمد صالح إلى أن الإمارات تشهد تقدماً مستمراً في عالم الإنتاجات الدرامية، وفي السنوات الأخيرة تعدت نطاق المحلية والخليجية ووصلت إلى العربية، وبالتحديد مصر قبلة الفن والثقافة، مشيداً بالدراما الإماراتية التي تشهد أيضاً نقلة نوعية بفضل شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التي تحرص على تقديم مسلسلات ذات مضمون هادف ومختلف ومتنوع بين الاجتماعي والتراثي والكوميدي.

توليفة غنية
أشاد الممثل أحمد صالح بالإنتاجات الدرامية الخاصة بـ «أبوظبي للإعلام» في دورتها الرمضانية 2025، وقال: تعودنا كل عام من «أبوظبي للإعلام» في المواسم الرمضانية المختلفة على تقديم توليفة غنية من الأعمال الدرامية المتميزة، وإنتاج أفضل الأعمال الفنية والترفيهية والبرامجية التي تنافس وبقوة في «ماراثون رمضان».

إنجاز فني
أحمد صالح الذي تعاون مع عدد من الممثلين المصريين، من خلال أعمال إماراتية سينمائية سابقة ضمن سلسلة أفلام «ضحي» و«الإمبراطور»، أبرزهم الممثل الراحل حسن حسني والممثل عبد الله مشرف، وصف تعاونه مع عدد من عمالقة الفن في مصر بالإنجاز الفني، حيث وجد نفسه كممثل شاب أنه يكتسب المعارف والخبرات من خلال مدارس فنية مختلفة استفاد منها الكثير، حتى وصل إلى أن يلعب بطولة مسلسل «وش سعد».

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