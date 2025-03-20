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بعد عقد من الزمن.. الذكاء الاصطناعي يحل لغزاً علمياً خلال يومين فقط

بعد عقد من الزمن.. الذكاء الاصطناعي يحل لغزاً علمياً خلال يومين فقط
21 مارس 2025 00:30

في إنجاز مذهل، تمكن الذكاء الاصطناعي من حل لغز علمي معقد يتعلق بكيفية تطوير بعض أنواع البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية، وهو تحدٍ استغرق العلماء عشر سنوات من البحث، لكنه لم يستغرق سوى 48 ساعة مع الذكاء الاصطناعي. هذا الاكتشاف قد يكون خطوة فارقة في مواجهة مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، التي تشكل تهديدًا صحيًا عالميًا متزايدًا.

ما هو اللغز العلمي؟
اللُغز الذي حيّر العلماء لعقد من الزمن يدور حول كيفية اكتساب البكتيريا لحمض نووي جديد يمكنها من مقاومة المضادات الحيوية، مما يجعلها أكثر خطورة ويؤدي إلى ظهور "جراثيم خارقة" تقاوم العلاجات التقليدية.
فريق من الباحثين في إمبريال كوليدج لندن، بقيادة العالم خوسيه بيناديس، قضى سنوات في محاولة فهم الآلية التي تقوم بها البكتيريا بإعادة ترتيب حمضها النووي لاكتساب مقاومة جديدة. ولكن على الرغم من الجهود المكثفة، ظلت الإجابة بعيدة المنال.

كيف نجح الذكاء الاصطناعي في الحل؟
عندما تم تقديم نفس المشكلة إلى أداة الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة جوجل، والمعروفة باسم "العالم المشارك" (AI co-scientist)، استطاعت تحليل البيانات الضخمة واكتشاف النمط المخفي خلال يومين فقط، وقدمت الإجابة الصحيحة التي كان العلماء يسعون إليها لسنوات.

الذكاء الاصطناعي تمكن من:
تحليل كميات هائلة من البيانات الجينية في وقت قياسي.
تحديد الروابط المخفية بين أجزاء الحمض النووي في البكتيريا التي تؤدي إلى مقاومتها للأدوية.
توفير نموذج علمي دقيق يفسر كيفية حدوث هذه الطفرات الجينية، مما يساعد العلماء على تطوير مضادات حيوية أكثر فعالية مستقبلاً.

ثورة في البحث العلمي والطب
يُعتبر هذا الإنجاز دليلًا واضحًا على قدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع الاكتشافات العلمية وحل المشكلات المعقدة في مجالات مثل الطب وعلم الأحياء. من أبرز الفوائد المتوقعة:

تحسين فعالية المضادات الحيوية الحالية من خلال فهم كيفية تطوير البكتيريا لمقاومتها.
تسريع عمليات البحث العلمي التي قد تستغرق سنوات عند الاعتماد على الطرق التقليدية.
تمهيد الطريق لعلاجات جديدة يمكنها التصدي للجراثيم الخارقة وإنقاذ ملايين الأرواح.

هل يحل الذكاء الاصطناعي محل العلماء؟
على الرغم من الإنجاز المذهل، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العلماء، بل يعمل كأداة قوية تساعدهم في تجاوز العقبات واختصار الوقت اللازم للأبحاث. يبقى العنصر البشري ضروريًا لتفسير النتائج، وضع الفرضيات، والتأكد من دقة الاستنتاجات العلمية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البكتيريا والجراثيم
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