تربية النحل.. مهنة تتوارثها الأجيال

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

مهرة النقبي طالبة إماراتية بالصف السادس، لديها شغف تربية النحل، تجاوزت جميع التحديات من أجل الحفاظ على حرفة كان يمارسها الأجداد، حيث كانوا يخاطرون بأنفسهم من أجل البحث عن العسل الطبيعي، غير آبهين بوعورة التضاريس وتحديات الطبيعة، خاصة في جبال رأس الخيمة والفجيرة.



خبرة واسعة

نجحت مهرة في اجتياز جميع التحديات، اكتسبت خبرة واسعة في تربية النحل وحققت أهدافها في الحصول على أجود أنواع العسل، كما باتت تشارك في مختلف المهرجانات والفعاليات الخاصة بالعسل، إلى جانب سرد قصتها مع ذكر جانب من موروث الأجداد، ضمن الملتقيات والمعارض الملهمة، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الموروث الأصيل مسؤولية الجميع.



20 خلية

تمتلك مهرة النقبي أكثر من 20 خلية نحل، بعد أن تدربت في مؤسسة النحالة الإماراتية، وعززت مواهبها، وقررت العمل على تكاثر الخلايا في البيت، وبعد أن تمكنت في مجالها، فتحت رخصة بيع عسل، وأصبحت تشارك في مختلف المعارض للترويج لأنواع كثيرة من العسل الذي تجنيه، كما تشارك في مختلف المهرجانات والمؤتمرات الخاصة بالعسل، وفازت بجوائز عدة، أهمها «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، كأفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية، كما شاركت في مهرجان الباحة الدولي للعسل بالسعودية.



النحل والاستدامة

قالت النقبي، إنها تشارك في تقديم العديد من الدورات الخاصة بالعلاقة بين النحل والاستدامة، حيث إن النحل يلقح النباتات بنسبة 70%، وفي حال انقراضه فإن الحياة ستنعدم، موضحة أنها اعتمدت على شغفها ورغبتها بالانضمام إلى صفوف النحالين في الدولة، لتكون واحدة من المنتِجات لعسل النحل المحلي، مؤكدة أنها استفادت من عدة دورات جعلتها أكثر قدرة على فهم طبيعة النحل وكيفية تأسيس الخلايا، وتحديد الأماكن الملائمة لها في الحديقة بعيداً عن الضوضاء وتيارات الهواء، وهي تهتم بمواسم جني العسل، لاسيما عسل السدر والمنغروف والسمر، كما عملت على تطوير نفسها من خلال المشاركة في المحاضرات والدورات والورش المعنية بالنحل، والتي زادتها خبرة ومهارة عالية.



كسر حاجز الخوف

تؤمن مهرة النقبي بأهمية التدريب والتكوين لكسر حاجز الخوف من النحل، واكتساب المعارف الخاصة بهذا المجال وما يتعلق به من صناعات، وباتت اليوم توفر العديد من المنتجات ومنها الشمع الطبيعي والعسل بالمكسرات، كما أنها حصلت على شهادة «متدرب»، لتخوض مجال التدريب وإلقاء الدروس لمختلف الفئات العمرية الراغبة في خوض تجربة تأسيس الخلايا وإنتاج العسل وتحقيق الأمن الغذائي.