السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تربية النحل.. مهنة تتوارثها الأجيال

مهرة النقبي
22 مارس 2025 02:09

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ
«التعاون الخليجي»: وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا تعكس مكانتها الإقليمية والدولية
رمضانيات
تابع التغطية كاملة

مهرة النقبي طالبة إماراتية بالصف السادس، لديها شغف تربية النحل، تجاوزت جميع التحديات من أجل الحفاظ على حرفة كان يمارسها الأجداد، حيث كانوا يخاطرون بأنفسهم من أجل البحث عن العسل الطبيعي، غير آبهين بوعورة التضاريس وتحديات الطبيعة، خاصة في جبال رأس الخيمة والفجيرة. 

خبرة واسعة
نجحت مهرة في اجتياز جميع التحديات، اكتسبت خبرة واسعة في تربية النحل وحققت أهدافها في الحصول على أجود أنواع العسل، كما باتت تشارك في مختلف المهرجانات والفعاليات الخاصة بالعسل، إلى جانب سرد قصتها مع ذكر جانب من موروث الأجداد، ضمن الملتقيات والمعارض الملهمة، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الموروث الأصيل مسؤولية الجميع. 

20 خلية 
تمتلك مهرة النقبي أكثر من 20 خلية نحل، بعد أن تدربت في مؤسسة النحالة الإماراتية، وعززت مواهبها، وقررت العمل على تكاثر الخلايا في البيت، وبعد أن تمكنت في مجالها، فتحت رخصة بيع عسل، وأصبحت تشارك في مختلف المعارض للترويج لأنواع كثيرة من العسل الذي تجنيه، كما تشارك في مختلف المهرجانات والمؤتمرات الخاصة بالعسل، وفازت بجوائز عدة، أهمها «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، كأفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية، كما شاركت في مهرجان الباحة الدولي للعسل بالسعودية. 

النحل والاستدامة
قالت النقبي، إنها تشارك في تقديم العديد من الدورات الخاصة بالعلاقة بين النحل والاستدامة، حيث إن النحل يلقح النباتات بنسبة 70%، وفي حال انقراضه فإن الحياة ستنعدم، موضحة أنها اعتمدت على شغفها ورغبتها بالانضمام إلى صفوف النحالين في الدولة، لتكون واحدة من المنتِجات لعسل النحل المحلي، مؤكدة أنها استفادت من عدة دورات جعلتها أكثر قدرة على فهم طبيعة النحل وكيفية تأسيس الخلايا، وتحديد الأماكن الملائمة لها في الحديقة بعيداً عن الضوضاء وتيارات الهواء، وهي تهتم بمواسم جني العسل، لاسيما عسل السدر والمنغروف والسمر، كما عملت على تطوير نفسها من خلال المشاركة في المحاضرات والدورات والورش المعنية بالنحل، والتي زادتها خبرة ومهارة عالية. 

كسر حاجز الخوف
تؤمن مهرة النقبي بأهمية التدريب والتكوين لكسر حاجز الخوف من النحل، واكتساب المعارف الخاصة بهذا المجال وما يتعلق به من صناعات، وباتت اليوم توفر العديد من المنتجات ومنها الشمع الطبيعي والعسل بالمكسرات، كما أنها حصلت على شهادة «متدرب»، لتخوض مجال التدريب وإلقاء الدروس لمختلف الفئات العمرية الراغبة في خوض تجربة تأسيس الخلايا وإنتاج العسل وتحقيق الأمن الغذائي.

تربية النحل وإنتاج العسل
النحل
عسل النحل
الموروث الإماراتي
الموروث الشعبي
الموروث
التراث الإماراتي
التراث
الإمارات
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©