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علاج بالخلايا الجذعية لتحسين إصابات النخاع الشوكي

علاج بالخلايا الجذعية لتحسين إصابات النخاع الشوكي
23 مارس 2025 12:05

أفاد علماء يابانيون بأن علاجا بالخلايا الجذعية ساعد في تحسين الوظيفة الحركية لاثنين من أربعة مرضى يعانون من إصابة في النخاع الشوكي، في أول دراسة سريرية من نوعها. ولا يوجد حاليا علاج فعّال للشلل الناتج عن إصابات النخاع الشوكي المتقدمة، والتي تطال أكثر من 150 ألف مريض في اليابان وحدها، مع تسجيل خمسة آلاف حالة جديدة سنويا.

ويجري باحثون في جامعة كيو بطوكيو دراستهم باستخدام الخلايا الجذعية المتعددة القدرات المُستحثة (iPS) المُنتَجة عن طريق تحفيز الخلايا الناضجة؛ إذ يمكن بعد ذلك تحفيز هذه الخلايا على النضج لتتحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا.

 

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ويستخدم الباحثون في جامعة كيو خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات المُستحثة من الجذع العصبي. وأعلنت الجامعة أنّ درجة الوظيفة الحركية لمريضين تحسّنت بعد عملية زرع أكثر من مليوني خلية مشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات المُستحثة في النخاع الشوكي.

وبحسب الجامعة لم تُرصد أي آثار جانبية خطرة في الحالات الأربع بعد عام من المراقبة. وأفادت وسائل الاعلام اليابانية بأن أحد المريضين رجل مسنّ تعرض لإصابة في حادث، مشيرة إلى أنه بات قادرا على الوقوف من دون مساعدة، وبدأ ممارسة المشي. 

المصدر: وام
النخاع الشوكي
الخلايا الجذعية
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