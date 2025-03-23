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الترفيه

سمية الخشاب: «أم 44».. تجربة درامية خليجية ثرية

سمية الخشاب: «أم 44».. تجربة درامية خليجية ثرية
24 مارس 2025 02:41

القاهرة (الاتحاد) 

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تخوض سمية الخشاب تجربة فنية جديدة في مشوارها من خلال الدراما الخليجية التي تشارك فيها للمرة الأولى، من خلال مسلسل «أم 44»، تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، بتوليفة من الكوميديا والأكشن في إطار مشوق، وإخراج السوري المثنى صبح.  وقالت سمية: أجسد في العمل شخصية سيدة مصرية متزوجة من سعودي، وتتميز بخفة الدم، وتتعرض لمشاكل مع حماتها، التي تجسد دورها الفنانة الإماراتية هدى الخطيب، ويدور المسلسل حول مجموعة من السيدات الأربعينيات، تعاني كل منهن مشكلات عدة على مستوى الأسرة أو علاقاتها بزوجها وعائلته، أو على المستوى العاطفي والنفسي، وتنتمي بطلات العمل لعدة بلدان عربية.
وأوضحت الخشاب أن العمل يتحدث عن الفترة العمرية للمرأة عندما تبلغ سن الـ 44، ويلخص يومياتها وما تمر به ضمن أجواء من الكوميديا السوداء، وكل امرأة تتابع العمل سوف تشعر بأن إحدى هذه الشخصيات تعبر عنها.

سمية الخشاب
الدراما
الدراما الرمضانية
الدراما الإماراتية
الدراما الخليجية
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