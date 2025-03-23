عبير صبري: «وش سعد» كوميديا هادفة بتعاون إماراتي مصري

محمد قناوي (القاهرة)

تطل عبير صبري على الجمهور في رمضان بشخصيتين مختلفتين، الأولى زعيمة مافيا من خلال مسلسل «وش سعد»، أحد أبرز إنتاجات شركة أبوظبي للإعلام ويُعرض علي «قناة الإمارات» و«تطبيق ADtv»، والثانية سيدة أعمال في مسلسل «الحلانجي».

قالت عبير، إن «وش سعد» يجمع عدداً كبيراً من نجوم الإمارات ومصر، وأؤدي فيه شخصية شريرة، زعيمة عصابة، وأهدد الآخرين بالقتل، والعمل كوميدي، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية.

دراما إماراتية

وعبّرت عبير صبري عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي يُعد أحد أبرز الأعمال الدرامية الإماراتية في رمضان هذا العام، ويحظى بقبول عربي واسع، ونموذج للتعاون بين الفنانين الإماراتيين والمصريين، منهم آيتن عامر، صلاح عبد الله، مصطفى أبو سريع، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني،، ومن الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي، ومجموعة من الوجوه الصاعدة، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

«الحلانجي»

وعن الشخصية الثانية التي تقدمها في رمضان من خلال مسلسل «الحلانجي»، قالت، إنها سيدة أعمال تتزوج بشكل تقليدي من شخص يكبرها بسنوات بينهما مشاكل باستمرار، ويحدث بينهما الطلاق 3 مرات بسبب تسرعه، مما يجعلها تتزوج من محلل شرعي.

وتحرص عبير على الاهتمام بطبيعة الأدوار التي تقدمها، وتتمسك بعدم تكرارها، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت في البحث عن أعمال جديدة وانتظار الأفضل.

خلافات واعتذار

نفت صبري ما تردد عن وجود خلافات بينها وبين غادة عبدالرازق، وأشارت إلى أن هذه الأخبار خرجت بعد اعتذارها الاضطراري عن عدم الاشتراك في مسلسل «شباب امرأة»، لكن تعرضها لوعكة صحية بالتزامن مع توقيت التصوير، جعلها تعتذر لصناع العمل.

زمالك بولاق»

تنتظر عبير صبري عرض مسلسل «زمالك بولاق»، الذي يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار وتيام مصطفى قمر، تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار شعبي كوميدي.