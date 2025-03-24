سكان أصليون يدعون إلى حماية الكوكب

أطلق زعماء 22 شعبا من الشعوب الأصلية من خمس قارات، دعوة من تشيلي للتحرك لحماية الكوكب، في نهاية رحلة استمرت 46 يوما عبر العالم.

وقال ياما نوماناوا، البالغ 37 عاما، وهو زعيم شعب "نوكي كوي" البرازيلي، خلال احتفال في غرانيروس في وسط تشيلي "الأرض تصرخ بصوت عالٍ، لكن لا أحد يصغي. الغابة تصرخ بصوت عالٍ؛ لكن لا يحترمها البشر. فلنحمِ الحياة، ولننقذ الحياة هنا على هذا الكوكب".

ودعا نوماناوا إلى وضع حد لـ"تدمير الأرض"، خصوصا في حوض منطقة "الأمازون"، حيث قد يصل جزء كبير من الغابات إلى "نقطة اللاعودة" بحلول عام 2050 بسبب الجفاف والحرائق وإزالة الغابات، وفق دراسة نُشرت في عام 2024 في مجلة "نيتشر".

وقد جمعت هذه المراسم للمرة الأولى زعماء من السكان الأصليين من خمس قارات. واختتمت رحلتهم في تشيلي بعد 46 يوما على انطلاقها في إيطاليا، مع محطات في الهند وأستراليا وزيمبابوي.

خلال هذه المراسم، قام ممثلو شعوب "خالخا" في منغوليا، و"نوكي كوي" في البرازيل، و"كالاويا" في بوليفيا، من بين آخرين، بالغناء والرقص والدعاء على وقع آلات الإيقاع حول مذبح أشعلوا فيه النار.

في ختام الحفل، أطلق زعماء الشعوب الأصلية نداء مشتركا من أجل توفير حماية أكبر للطبيعة.

وقال روتيندو نغارا، البالغ 49 عاما، وهو ممثل مجموعة "أوبا أومبونتو" الجنوب أفريقية "نحن جزء من الطبيعة ولسنا منفصلين عنها. نحن في لحظة محورية بعد أن دُمّر الكثير، إلى حد كبير على يد البشر".