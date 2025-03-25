«تريندز»: الفن قوة لا تُقهر

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بعنوان «الفن في مناطق النزاعات: لغة البقاء للنساء والأطفال»، تسلط الدراسة الضوء على الدور الحيوي للفن في حياة النساء والأطفال في مناطق النزاعات، حيث يصبح الفن وسيلة تعبيرية تساعدهم في مواجهة الصدمات وبناء هويتهم وسط الدمار. وتُبرز دراسة «تريندز» التي أعدتها الباحثة شما أحمد القطبة، أن الفن قوة إنسانية لا تُقهر، ولا يقتصر فقط على كونه أداة للإبداع، بل يتحول إلى وسيلة للبقاء في ظل الظروف القاسية، فالنساء والأطفال في المجتمعات المتضررة من النزاعات يستخدمون الرسم والموسيقى والحرف اليدوية وسيلة للتعبير عن الألم، والتغلب على الصدمات النفسية، وإعادة بناء الأمل، من خلال الرسم والألوان.