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«قلبي اطمأن».. الناس للناس

«قلبي اطمأن».. الناس للناس
26 مارس 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل برنامج «قلبي اطمأن»، الذي يعرض على شاشة «قناة أبوظبي» تحقيق مسيرته الإنسانية والخيرية، وتستمر رحلته في موسمه الثامن لنشر السعادة في قلوب من قاوموا ظروف الحياة القاسية، وواجهوا العديد من تحدياتها.
«قلبي اطمأن»، تحت شعار «الناس للناس»، استطاع أن يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية، ويُعد واحداً من أكثر البرامج الرمضانية الإنسانية تأثيراً، ويعرض قصصاً إنسانية حقيقية تلامس القلوب بجانب أسلوبه الصادق والبسيط، ونالت حلقاته التي عُرضت في النصف الأول من رمضان، صدى كبيراً على مواقع التواصل، خصوصاً أن موسم هذا العام يناقش مشاكل الفقر ويطرح أفكاراً وحلولاً تحت مبدأ الاستدامة وتمكين الإنسان.
ويطل الشاب الإماراتي «غيث» على قناة «أبوظبي»، ويواصل مد يد العون للمحتاجين، بما يعكس رسالة ونهج دولة الإمارات في مساعدة وإغاثة الملهوفين.

قلبي اطمأن
قناة أبوظبي
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