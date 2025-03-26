العلماء يوثقون أول صوت تصدره أسماك القرش

سجل الباحثون ما يعتقدون أنه أول دليل على إحداث أسماك القرش للصوت، وذلك وفقاً لما جاء في بحث نشر حديثاً. وسجل العلماء قيام أسماك قرش في نيوزيلندا (موستيلوس لينتيكيولتس)، وهو نوع من أسماك القرش الصغيرة التي توجد في المياه الساحلية في أنحاء البلاد، بإصدار نقرات عند التعامل معها أسفل المياه، فيما يعتقد أنها "أول حالة موثقة لإصدار سمكة قرش لصوت نشط".

وشملت الدراسة، التي استمرت أكثر من 11 شهراً، عشر أسماك صغيرة- خمس إناث و خمسة ذكور. وتم تسجيل الأصوات في خزان بلاستيكي تجريبي تم إعداده لتسجيل الأصوات.



وخلص البحث، الذي ترأسته كارولين نيدير من مؤسسة وودز هولي لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة، إلى أنه في المتوسط" تصدر أسماك القرش نقرات أكثر بكثير" خلال أول عشر ثواني من التعامل معها مقارنة بالعشر ثواني التالية.

ويعتقد العلماء أنه من المرجح أن يكون الارتطام القوي معاً للأسنان المسطحة لأسماك القرش هو مصدر الصوت.



وقال العلماء إن سبب صوت النقرات" مازال غامضاً" ولكن ربما يصدر " كرد فعل على اضطراب أو ضيق". وسوف يتعين إجراء مزيد من الأبحاث السلوكية للتحقق من الأمر. وقد نشرت الدراسة في دورية "رويال سوسايتي أوبن ساينس".