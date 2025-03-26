«ليالي الواجهة البحرية».. احتفاء بالمجتمع ودعم المواهب

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن أجواء رمضانية بديعة، تحتفي ياس باي ووترفرنت، الوجهة العصرية للطعام والترفيه في العاصمة أبوظبي، بروح الشهر الفضيل بطريقة جذابة وهادفة ضمن «ليالي الواجهة المائية»، حيث تستقبل ضيوفها يومياً بباقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية، إضافة إلى «السوق الليلي» المميز، الذي يوفر منتجات تناسب رمضان والعيد وتتيح الفرصة لتذوق المأكولات العصرية والشعبية في أجواء رائعة.

برنامج ثري

تستقبل «ليالي الواجهة البحرية»، التي تستمر حتى 1 أبريل 2025، الزوار من مختلف الجنسيات للاستمتاع ببرنامج ثري وفعاليات مستوحاة من روح شهر رمضان الفضيل، وتستعرض مجموعة من المشاريع الإبداعية الشبابية العصرية بروح تراثية، إذ يضم، «السوق الليلي» 26 متجراً محلياً وعدداً من منافذ الطعام والشراب المميزة، وتدعم مواهب الشباب لاسيما أن 23 من هذه العلامات التجارية المشاركة في الفعالية، هي شركات مدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع. وتقدم الفعالية النابضة بالحياة العديد من الأنشطة التي يستفيد منها الجمهور بالمجان، ومنها الورش الفنية المتنوعة والعروض الترفيهية، والموسيقية، كما يمكن للعائلات زيارة الركن المخصص للأطفال ومناطق للألعاب، مما يضمن تجربة ممتعة لجميع الأعمار.

سوق ليلي

وعن هذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة، قال جاسم البستكي، المدير العام لدى ياس لإدارة الأصول، إن «ليالي الواجهة المائية» في ياس باي «ووترفرونت» تُعدُّ واحدة من أهم الفعاليات المستوحاة من روح الشهر الفضيل، والتي تحتفي بالمجتمع وتجمع في نسختها الرابعة 26 علامة تجارية محلية في قطاعي التجزئة والمأكولات والمشروبات، لنقدم تجربة متنوعة وجذابة لزوارنا، وصممنا الفعالية بشكل يعكس الطاقة النابضة بالحياة في ليالي رمضان، لتتمكن العائلات والأصدقاء من الاستمتاع بسوق ليلي حيوي وحضور ورش العمل الثقافية والعروض الترفيهية الحية.

العود والقانون

وأورد البستكي، قائلاً «يتمثل أحد أبرز ملامح الفعالية لهذا العام في تقديم ورش العمل اليومية المجانية، حيث يمكن للضيوف المشاركة في فنون الزخرفة الإسلامية التقليدية والخط العربي، كما نوفر عروضاً حية لرواة القصص «الحكواتي»، وهو تقليد محبوب يحافظ على فن الحكاية العربية المروية شفهياً، بالإضافة إلى ذلك، تضفي فعالية العزف على العود والقانون لمسة فنية ثقافية أصيلة على الأجواء المسائية، بينما خصصنا منطقة للأطفال ومناطق للألعاب التفاعلية لضمان وجود أنشطة تناسب جميع الفئات العمرية والعائلات، وبالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، يتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية اليومية المذهلة، مما يجعل هذه المناسبة أكثر تميزاً ومتعة.

«عام المجتمع»

وأضاف البستكي أن «ليالي الواجهة المائية» تدعم رؤية «عام المجتمع»، الذي يعزز الروابط الاجتماعية، وقال «نحن ملتزمون بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة، لهذا السبب نفخر بتقديم علامات تجارية مدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توفير منصة متميزة لهذه الأعمال في «ياس باي ووترفرونت»، مما يمنحها فرصة الوصول المباشر إلى آلاف الزوار، ويساعدها في بناء علامتها التجارية، وتحقيق الإيرادات، وتوسيع قاعدة عملائها».

تواصل وإبداع

وأكد البستكي أن هذه الفعالية تعكس جوهر المجتمع الحقيقي، حيث يجتمع الناس للاحتفاء بالثقافة والعادات والتقاليد والتجارب المشتركة، إذ إن «ياس باي ووترفرونت» ليست مجرد وجهة ترفيهية، بل هي مكان تزدهر فيه الأعمال وتنمو الإبداعات ويتحقق التواصل المجتمعي بين الحضور، وأضاف: تقدم «ليالي الواجهة المائية» مزيجاً متنوعاً من التسوق والتجارب الثقافية والترفيهية التي تعكس روح رمضان، من ناحية تنوع معروضات الأزياء والإكسسوارات والعطور والأعمال الفنية، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المأكولات الشعبية الإماراتية.

طقوس رمضانية أصيلة

أشار جاسم البستكي إلى أن «ليالي الواجهة المائية» تمثل مركزاً ثقافياً واجتماعياً، حيث يمكن للزوار عيش تجربة تغمرهم بالطقوس الرمضانية الأصيلة، من الحكواتي إلى ورش الخط العربي والزخرفة الإسلامية، حيث نحرص أن يظل التراث في قلب التجربة، كما توفر الفعالية مساحة للعائلات للتجمع والتقارب فيما بينها، مع تخصيص مناطق للأطفال للاستمتاع بالألعاب التفاعلية والترفيهية والعروض الموسيقية.