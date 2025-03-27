حسين الجسمي يكسر حاجز المليار في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي نجاحاً كبيراً بالأغنية الرمضانية ذات الطابع الاجتماعي «اتكلم كل يوم يومين»، حيث تخطت حاجز المليار مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متصدراً المشهد الرمضاني لعام 2025، ومتربعاً على قوائم الترند، ما يعكس التأثير الكبير الذي حققته الأغنية بين الجمهور في مصر والعالم العربي.

ومما زاد من وهج النجاح أن الأغنية تمكنت من تصدر المشهد قبل نهاية السباق الرمضاني، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الأعمال الغنائية لهذا الموسم.

وتم طرح «اتكلم كل يوم يومين» في فيديو كليب يعكس أجواء الود بين الناس، مع تشجيعهم على التواصل المستمر من دون انقطاع. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله.