"ديب سيك" تحدث نموذجها للذكاء الاصطناعي

"ديب سيك" تحدت نموذجها للذكاء الاصطناعي

أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" تحديثا كبيرا لنموذجها اللغوي الكبير (في3)، الأمر الذي يزيد شدة المنافسة مع شركات أميركية رائدة في المجال مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

وطرحت الشركة النموذج الجديد "ديب سيك-في3-0324" عبر منصة "هاجينج فيس" لتطوير الذكاء الاصطناعي، ويمثل أحدث مسعى للشركة لترسيخ مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

يُظهر النموذج الأحدث تحسينات كبيرة في مجالات مثل قدرات التفكير والتشفير مقارنة بالنموذج السابق، إذ أظهرت الاختبارات المعيارية تحسن الأداء عبر مقاييس تقنية متعددة نُشرت على منصة "هاجينج فيس".

صعدت شركة "ديب سيك" على نحو سريع كطرف مهم في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي في الشهور القليلة الماضية، وذلك بطرح سلسلة من النماذج تنافس نظيراتها في الغرب لكن بتكاليف تشغيلية أقل.

وأطلقت الشركة نموذجها (في3) في ديسمبر الماضي، تلاه إطلاق النموذج (آر1) في يناير.