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النمسا تترقب كسوفاً جزئياً للشمس

كسوف الشمس
28 مارس 2025 11:06

تشهد النمسا غدا السبت كسوفًا جزئياً للشمس، يظهر في جميع أنحاء دول النصف الشمالي الغربي من قارة أوروبا، وفي سماء النمسا يغطي القمر قرص الشمس بشكل جزئي، يتراوح ما بين 6.1% في العاصمة فيينا، ونحو 8.7% في مدينة سالزبورغ السياحية. 

 

وتبدأ ظاهرة كسوف الشمس في النمسا عند الساعة 11:20 صباحًا، وتنتهي في الساعة الواحدة ظهرًا على أقصى تقدير بتوقيت النمسا، ويمكن مشاهدة أكبر مساحة ظلام تخيم على سطح الشمس بنسبة تصل إلى 12.1% في مدينة "بريجينز" عاصمة ولاية فورارلبرغ في أقصى غرب البلاد.

 

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وتتوقع جمعية الأرصاد الجوية في النمسا حدوث الكسوف الكلي المقبل للشمس في النمسا وأجزاء من أوروبا، في 12 أغسطس من العام 2026، حيث ستكون الشمس مظلمة بنسبة تصل إلى 90% تقريبًا عند غروب الشمس.

المصدر: وكالات
الكسوف الجزئي
النمسا
كسوف الشمس
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