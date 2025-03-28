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«اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه الاثنين.. استثنائياً

«اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه الاثنين.. استثنائياً
28 مارس 2025 13:06

أبوظبي (الاتحاد) يفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه يوم الاثنين 31 مارس، بشكل استثنائي للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالفن والثقافة وسط أجواء احتفالية مميزة. وهنا يمكن اكتشاف عظمة التراث الملكي لأفريقيا مع معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، والذي يُقام بالتعاون مع مُتحف كيه برانلي - جاك شيراك في باريس. ويمكن اكتشاف إرث الملك مانسا موسى، ومشاهدة المخطوطات القرآنية، واكتشاف الروابط العميقة بين الممالك الأفريقية والتقاليد الإسلامية.كما يمكن الاستمتاع بأجواء مميزة في شرفة الفن، الجوهرة المخفية فوق متحف اللوفر أبوظبي، حيث تتميز بإطلالاتها الخلابة على أفق مدينة أبوظبي، إضافة إلى تصميمها الأنيق والمعاصر، وتُعد المكان المثالي للقاء الأصدقاء، والاستمتاع بالمشروبات المنعشة، وتناول الوجبات الخفيفة.

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