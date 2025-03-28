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الترفيه

«قصر الوطن» يستقبل العيد بأجواء احتفالية

«قصر الوطن» يستقبل العيد بأجواء احتفالية
28 مارس 2025 13:29

أبوظبي (الاتحاد) يستعد قصر الوطن القصر الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بأسلوب مميّز يمزج بين التراث الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أوقات مليئة بالبهجة برفقة العائلة والأصدقاء.ومع حلول المساء، تتحول الواجهة الخارجية لقصر الوطن إلى لوحة فنية مع عرض الصوت والضوء الساحر، الذي سيُقام في تمام الساعة 7:15 مساءً. يصطجب هذا العرض البصري الآسر الجمهور في رحلة تسلط الضوء على عراقة تراث دولة الإمارات، وتميز حاضرها، وطموحها لمستقبل أكثر إشراقاً. ومع تفاعل الأضواء والأصوات بتناغم فني فريد، تنبض واجهة القصر بالحياة لتتحول إلى تحفة فنية فريدة تجعل منها تجربة استثنائية. ويستضيف قصر الوطن عرضاً مهيباً للخيالة حيث يتجسّد الإرث العريق للفروسية في مشهد استثنائي يمزج بين المهارة ومعاني الفخر. يُقام هذا العرض اليومي في تمام الساعة 4:30 عصراً احتفاءً بتقاليد ركوب الخيل الراسخة في دولة الإمارات، حيث يبرز جمال الخيول، وانضباط الفرسان، وأصالة هذا الفن المتجذّر في ثقافة دولة الإمارات وتاريخها.كما يستضيف القصر الرئاسي عرضاً موسيقياً للفرقة العسكرية، حيث تتناغم الإيقاعات القوية مع الألحان المميزة في أداء استثنائي ينبض بالحياة. يعكس هذا العرض الفني روح الانسجام والتكاتف، ليقدم تجربة موسيقية تهدف إلى توحيد المجتمعات عبر لغة الموسيقى العالمية. يُقام هذا الحدث الملهم عند الساعة 4:00 عصراً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، ليضفي أجواء احتفالية تنشر البهجة بين الزوار من مختلف الأعمار، ويترك مشاعر فريدة من الفخر. ولا تكتمل الأجواء الاحتفالية دون العروض الفنية الحيّة داخل أروقة القصر، حيث ستتعالى إيقاعات العيالة في استعراض تراثي جسّد روح الجماعة والفخر بالهوية الإماراتية، إلى جانب رقصة البحّارة التي تأخذ الزوار في رحلة تحاكي حياة الأجداد وعلاقتهم بالبحر. تقام خلال عيد الفطر المبارك من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً.

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