حيدر محمد: «بو هلال وعياله» يعزز التقاليد الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد النجاح الكبير الذي حققه في مواسم مسلسل «شعبية الكرتون» الشهير، ومسلسل الرسوم المتحركة الذي نال صدىً كبيراً «أشحفان» الذي أعاد من خلاله إحياء المسلسل الإماراتي الأشهر «أشحفان القطو»، عاد المخرج حيدر محمد هذا العام في المسلسل الكرتوني «بو هلال وعياله» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، ويهدف إلى تعزيز القيم والعادات والتقاليد والهوية الوطنية.



خلطة مميزة

أعرب حيدر محمد، منتج منفذ ومخرج «بو هلال وعياله»، عن سعادته البالغة بأن يعود إلى عام الكرتون بعمل مختلف ومغاير عن الأعمال الكرتونية التي قدمها سابقاً والتي كان اعتمادها الأكبر على الكوميديا في القصص والحكايات، وقال: في «بو هلال وعياله» قدمت خلطة مميزة، عملت عليها للمرة الأولى في مجال الرسوم المتحركة، حيث مزجت من خلال الشخصيات مع الجد «بو هلال» باستعراض قصص تعنى بالتراث وإظهار العادات والتقاليد الإماراتية بجانب تربوي وتعليمي وتثقيفي وتراثي، مع لمحة كوميدية قدمها بعض شخصيات العمل.

وتابع: جاءتني العديد من ردود الأفعال الإيجابية على فكرة العمل ومضمون حلقاته الهادفة التي تحمل رسائل تعزز التقاليد المحلية.



إضاءة على الموروث

وأوضح حيدر أن الهدف الأسمى من خلال «بو هلا وعياله»، هو الإضاءة على الموروث والسنع الخاصة بالأجداد، وإعادة إحيائها من جديد إلى الأجيال الجديدة، خصوصاً مع التطور التكنولوجي الرهيب، والعالم الرقمي الذي نعيش فيه، وذلك من خلال شخصية الجد الذي وجد أنه يعاني فجوة كبيرة بينه وأحفاده، وعدم مواكبته للتطور الذي يحدث حالياً، فيحاول قدر الإمكان أن يقوم بتدريب أحفاده على ممارسات «السنع» وتشجيعهم للمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة بشكل مستدام، وفي كل حلقة يخوض مغامرة جديدة، ويشاركهم رحلة مختلفة يحتفي فيها معهم بالقيم الإماراتية والحرف الأصيلة والموجهة لمختلف أفراد العائلة.



أداء صوتي

ووجَّه حيدر شكره لكل فريق العمل الذي شاركه في إنجاز «بو هلال وعياله»، خصوصاً الفنانين الذين شاركوا في الأداء الصوتي لأبرز شخصيات العمل، والذين نالوا نجاحاً كبيراً بسبب أدائهم وأصواتهم المميزة، وأبرزهم الممثل ياسر النيادي الذي قدم الأداء الصوتي لشخصيتي «هلال» و«مترف»، وإيمان الكتبي التي قدمت الأداء الصوتي لشخصية «يابر»، وعبد الله بن حيدر الذي قدم الأداء الصوتي لشخصية «عتيج»، ومريم المنصوري التي قدمت الأداء الصوتي لشخصية «سلطان»، وظبية الكندي التي قدمت الأداء الصوتي لشخصية «عوشة»، بالإضافة إلى خالد النعيمي في شخصية «حسون»، وخلف الأحبابي في شخصية «بو هلال»، وسلامة المزروعي في شخصيتي «ميود» و«ميثة».



«أبوظبي للإعلام»

وأشاد حيدر بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه شبكة «أبوظبي للإعلام» في دعم الدراما المحلية وحضورها القوي في الموسم الرمضاني، وقال: أنتجت «أبوظبي للإعلام» 6 أعمال محلية في الموسم الحالي، وهذا يُعتبر نقلة نوعية لدراما الكرتون في عالم الإنتاجات الإماراتية، واستحقت وبجدارة أن تنال حسب الإحصائيات التي نشرت بعد النصف الأول من الشهر الفضيل، المركز الأول في نسب المشاهدة من خلال الأعمال التي تعرض على قنوات تلفزيون أبوظبي.



توليفة مميزة

وأضاف حيدر: «أبوظبي للإعلام» تحرص دائماً على من خلال إنتاجاتها الدرامية والبرامجية على تلبية تطلعات الجمهور المحلي والعربي، والوصول إلى أفراد المجتمع كافة وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وتقدم توليفة من الإنتاجات الدرامية المميزة والبرامج الترفيهية والمحتوى المخصص للشباب والأطفال، والذي يتنوع بين الاجتماعي والتراثي والكوميدي.



رسالة وهدف

نوه حيدر محمد إلى أن باسم السلمان قد تولى مع فريق عمله تصميم شخصيات المسلسل الكرتونية خلال شهرين تقريباً، لافتاً إلى أن تنفيذ الجرافيك وعملية التصوير بتقنية 2D، قد أخذت معه فترة 6 أشهر تصوير.

ولفت حيدر إلى أنه كصانع محتوى إبداعي، يحاول من خلال أعماله الكرتونية تقديم القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية، وقال: «نهجي في عالم الكرتون ليس ترفيهياً فقط، إنما لديّ رسالة أريد إيصالها من خلال حلقات المسلسل، لاسيما أن عرض قضايا المجتمع وكل ما يهم الناس، هو هدفنا الأسمى».