«حياكم في أبوظبي».. 10 تجارب استثنائية للاحتفال بعيد الفطر السعيد

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد العاصمة أبوظبي برنامجاً متنوعاً من التجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية، التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال سوياً بعيد الفطر السعيد، خلال الاستمتاع بمدن الألعاب العالمية والعروض التفاعلية وأشهى تجارب الطهي في مختلف أنحاء الإمارة.

حرف يدوية

يحظى زوار حصن الظفرة بفرصة التعرف عن قرب على جوانب أصيلة من الثقافة الإماراتية في سوق العيد الذي يُقام يومياً، ويقدم منتجات مصنوعة يدوياً من إبداع الحرفيين المحليين، بما في ذلك الفخار والمنسوجات والمجوهرات، وتكتمل تجارب السوق بعبق القهوة العربية والتوابل والتمور، ما يجعله وجهة مثالية لشراء هدايا العيد والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة.

«فوالة العيد»

يحتضن موقع الحصن فعالية «فوالة العيد» على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من أول أيام العيد، بالتعاون مع «بيت الحرفيين»، وتُعد «فوالة العيد» تقليداً تراثياً من الذاكرة الشعبية الإماراتية، حيث ترمز إلى حسن الضيافة والكرم، ويُمكن للزوار تذوق المأكولات التقليدية الخفيفة، والاستمتاع بعروض العيالة، واكتشاف قيم الضيافة الأصيلة في المجلس الإماراتي التقليدي.

مأكولات شعبية

ينظم «بيت الحرفيين»، ضمن احتفالات عيد الفطر السعيد، فعالية مميزة تشهد دعوة أشهر شركات إعداد الطعام لتقديم أشهى المأكولات الشعبية، وتسلط الفعالية الضوء أيضاً على قصة هذه المأكولات، مع التعريف بوصفاتها وطرق إعدادها.

«شفايا العيد»

خلال أول يومين من عيد الفطر، تستضيف معالم ومواقع منطقة العين الثقافية، مثل قلعة الجاهلي وواحة العين، فعالية «شفايا العيد» التي تحتفي بكرم الضيافة الإماراتية من خلال توزيع هدايا وحلوى العيد على الزوار، إلى جانب تنظيم تجارب تروي قصصاً مستوحاة من تاريخ هذه المواقع التراثية العريقة.

«رزفة العيد»

يستمتع زوار أبرز المواقع الثقافية في منطقة العين بالأجواء الاحتفالية في عيد الفطر مع العروض التراثية والرزفات الإماراتية التي تنبض بروح الفخر وتجسد التقاليد العريقة، وتُقام هذه الاحتفالات في واحة العين، وبيت محمد بن خليفة، وقصر المويجعي.

«غايته العين»

يقدم مهرجان «غايته العين 2025» تجربة تجمع بين الأعمال الفنية، والعروض الحيَّة، والألعاب، والفعاليات الترفيهية والثقافية على مدى خمسة أيام، بدءاً من أول أيام العيد في مركز أدنيك العين (المنطقة الخارجية). يحتفي المهرجان بأجواء منطقة العين النابضة بالحياة من خلال فعالياته ومناطقه المتنوعة، ومن بينها منطقة «صدى العين» التي تقدم الأعمال الفنية، و«المنطقة التراثية» التي تسلِّط الضوء على ثقافة منطقة العين، وتاريخها الغني، وبرنامج العروض الترفيهية الحية وفنون الأداء التي تقام على المسرح الرئيسي طوال فترة المهرجان، ومنطقة «واحة الفنون» التي تحتضن مجموعة من الأعمال الفنية من إبداع فناني منطقة العين، و«مضمار المنافسات» الذي يشهد أنشطة متنوعة، تشمل ركوب الخيل والانزلاق بالحبل ومسارات العوائق وغرفة التحطيم وميدان الرماية.

وتحظى العائلات أيضاً بخيارات متنوعة من المأكولات التي تجمع بين النكهات الشرق أوسطية التقليدية والأطباق العالمية.

«خيمة الواحة»

تكتسب احتفالات عيد الفطر زخماً إضافياً في «خيمة الواحة» بفندق بارك حياة أبوظبي، المستوحاة من الأجواء البدوية التقليدية، وتقدم هذه التجربة عشاءً في أجواء مستلهمة من ألف ليلة وليلة، والتي تجمع بين النكهات الشهية وكرم الضيافة، وتُعدّ الخيمة المكان الأمثل لقضاء أمسية هادئة لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

عزف على العود

ينظم فندق شيراتون أبوظبي باقة من الاحتفالات المميزة على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من أول أيام العيد، من عروض الـ «برانش» الشهية في مطعم «فليفورز»، وأمسيات الشواء الرائعة في «بي لاونج»، وصولاً إلى الأطباق الفاخرة في «لو بيسترو»، والتي تمنح الزوار خيارات متنوعة من المأكولات الشهية تناسب أذواق الجميع. كما تُضفي أمسيات العزف على العود وثنائي الموسيقي الكوبي أجواءً خلابة على هذه التجربة الاستثنائية.

وجبات الـ «برانش»

يرحب فندق ومنتجع إنتركونتننتال أبوظبي بالجميع للاحتفال بعيد الفطر المبارك حتى يوم 3 أبريل، مع أرقى وجبات ومأكولات الـ «برانش» في مطعم بيبلوس سور مير، الذي يضم بوفيهاً مفتوحاً ومحطات طهي وعروضاً ترفيهية حية، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأطباق العالمية في مطعم «سيليكشنز»، وتذوق الحلويات العربية المميزة.

تجارب استثنائية

يوفر فندق رويال إم العرض الحصري «اقضِ 5 ليالٍ وادفع 4» لتمضية عطلة عيد طويلة مع العائلة، ولمن يرغب في إقامة أقصر، يمكن للضيوف حجز ليلتين والحصول على حسم بنسبة 50% على الليلة الثالثة.

أبوظبي هي الوجهة المثالية للاحتفال بعيد الفطر السعيد، ومشاركة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء من خلال تجاربها الاستثنائية التي تلبي تطلعات الجميع، من الاستجمام والتجدد، وتذوق ألذ المأكولات من مطابخ العالم، والمغامرات في مدن الألعاب العالمية، إلى اكتشاف إلهام الثقافة والفنون والتقاليد العريقة.