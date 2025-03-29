أداة جديدة من أمازون مدعومة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة تعزز تجربة التسوق الإلكتروني، كشفت شركة أمازون عن أداة تسوق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير توصيات مخصصة ونتائج بحث أكثر دقة وفاعلية.



تجربة تسوق أكثر ذكاءً

تعتمد الأداة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلات العملاء وتحليل سلوكياتهم، مما يتيح تقديم اقتراحات متطورة تتناسب مع اهتماماتهم. ومن خلال تحليل بيانات المستخدمين، يمكن للنظام توفير نتائج بحث أكثر دقة، ومراجعات موصى بها، وحتى اقتراحات للمنتجات بناءً على عمليات الشراء السابقة.



كيف تعمل الأداة؟

تستخدم أمازون خوارزميات تعلم الآلة لفهم ما يبحث عنه العملاء بشكل أعمق، مما يسمح للأداة بعرض خيارات أكثر دقة تلبي احتياجاتهم. كما يمكن للمستخدمين طرح استفسارات بلغة طبيعية، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الطلبات والرد عليها بطرق ذكية توفر تجربة أكثر تفاعلية.



تحسين تجربة البحث والتوصيات

من خلال هذه الأداة، تهدف أمازون إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه العملاء للعثور على المنتجات المناسبة، مما يسهل اتخاذ قرارات الشراء بسرعة وكفاءة. كما تساعد الأداة على تقديم نصائح تفصيلية حول المنتجات، بما في ذلك المقارنات والمواصفات، مما يسهل على المستخدمين اختيار الأفضل وفقًا لاحتياجاتهم.



مستقبل التسوق الإلكتروني مع الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا الابتكار في وقت تتزايد فيه المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية على تقديم تجارب تسوق أكثر تخصيصًا. ومن المتوقع أن تعزز الأداة الجديدة مكانة أمازون في السوق، حيث تتيح للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة وكفاءة بفضل التقنيات الذكية.

مع هذا التطور، يبدو أن التسوق عبر الإنترنت يتجه نحو مرحلة أكثر ذكاءً، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من تجربة الشراء، مما يسهل العثور على المنتجات المناسبة بسرعة ودقة غير مسبوقة.