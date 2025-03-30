أفلام العيد.. أكشن وكوميديا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد الموسم السينمائي لعيد الفطر 2025، عرض عدد من الأفلام في صالات السينما المحلية تتنوع بين الأكشن والكوميديا وأفلام الأنيمشن المخصصة للعائلات والأطفال، والتي لعب بطولتها نخبة من نجوم السينما العالمية والعربية الذين يتنافسون على تحقيق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر.

بطولة مرخصة

يجتمع كل من فيصل العيسى، سليمان المقيطيب، مهند الجميلي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، لتقديم الجزء الثاني من الفيلم السعودي الكوميدي «شباب البومب 2»، الذي تدور قصته في إطار من كوميديا الموقف، حول دخول «عامر» الذي يلعب دوره فيصل العيسى ورفاقه في مشكلة حقيقية مع ممارسي التفحيط بالسيارات، فيقررون التصدي لهم وتحويل الساحة الرياضية إلى بطولة مرخصة، ما يشعل المواجهة بين الطرفين، و«شباب البومب 2» من تأليف عبدالله الوليدي، وﺇﺧﺮاﺝ حازم فودة.

ثانوية بنات

ويعود الممثل الكوميدي علي ربيع لينافس في عيد الفطر لهذا العام بفيلمه الجديد «الصفا ثانوية بنات» الذي تدور قصته حول «هشام أبو طويلة» الذي يجسده علي ربيع، الذي يكره النساء ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، حيث يجد نفسه مجبراً على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة كرة سلة بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس. يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد أسامة، محمد ثروت، لينا صوفيا بن حمّان، وبيومي فؤاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال ووليد أبو المجد وﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلا.

رجل عامل

وينافس نجم الأكشن والحركة الممثل العالمي جيسون ستاثام بالفيلم الجديد «رجل عامل» - (A Working Man)، الذي تدور قصته حول «ليفون كيد» الذي يترك مهنته ليعمل في البناء، ويصبح أباً صالحاً لابنته، لكن اختفاء فتاة من المدينة في ظروف غامضة، يجبره على العودة إلى المهارات القتالية التي جعلته شخصية أسطورية في عالم مكافحة الإرهاب الغامض.

يشاركه في بطولة الفيلم ديفيد هاربر، مايكل بينا، إيميت سكالان، ماكسيميليان وسانسكا، وجايسون فليمينج، تأليف سيلفستر ستالون، وﺇﺧﺮاﺝ ديفيد آير

اسكندر

في إطار من الحركة والتشويق، يقدم الممثل البوليوودي سلمان خان فيلمه الجديد «اسكندر» - (Sikandar)، تأليف وإخراج إيه. آر. موروجادوس، ويشاركه البطولة راشميكا ماندانا، سونيل شيتي، كاجال اغاروال، نواب شاه، وساتيراج، وتدور الأحداث حول قصة رجل يدعى «اسكندر» يعيش في دولة تعاني الفساد، فيقرر التصدي للفوضى ونشر العدالة مهما كلفه الأمر.

Snow White

ولمحبي أفلام الأنيمشن والعائلة، تعرض السينما المحلية فيلم ديزني الجديد (Snow White)، بطولة راشيل زيجلر، جال جادوت، أندرو بورناب، إديسون بورش، وآنسو كابيا، تأليف دوروثي آن بلانك، إيرين كريسيدا ويلسون، وإخراج مارك ويب، وتدور قصة العمل حول «سنو وايت» والتي تعيش رفقة 7 من الأقزام، يخوضون العديد من المغامرات والمواقف الحالكة في مواجهة الملكة الشريرة.