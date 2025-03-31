الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"سبايس إكس" تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة فوق قطبي الأرض

رواد الفضاء المشاركون في الرحلة
31 مارس 2025 10:50

تتأهب شركة "سبايس إكس"، الاثنين، لإطلاق أول رحلة فضائية مأهولة تحلق فوق قطبي الأرض، وهي رحلة خاصة تضم أربعة رواد فضاء.
وسُمّيت الرحلة "فرام 2"، في إشارة إلى القارب الذي استُخدم للاستكشاف القطبي في القرن التاسع عشر.
ومن المرتقب أن تُجري خلال الرحلة تجارب علمية، مثل التقاط أول صور للأشعة السينية في الفضاء، أو زرع فطر في الجاذبية الصغرى.
وسيكون الطاقم داخل كبسولة "دراغون".
ويُفترض أن يُطلق صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، اعتباراً من الساعة 19:46 بالتوقيت المحلي (01:46 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).
وقال قائد الرحلة، تشون وانغ: "بالروحية الرائدة نفسها التي تحلى بها المستكشفون القطبيون الأوائل، نسعى للتوصل إلى معارف وبيانات جديدة لإحراز تقدّم في استكشاف الفضاء على المدى البعيد".
ويرافق وانغ، كلّ من المخرجة النرويجية يانيكه ميكلسن، والأسترالي الذي استكشف القطبين كمرشد إريك فيليبس، والباحثة الألمانية المتخصصة في الروبوتات رابيا روغه.
وتلقى طاقم الرحلة تدريبات على مدى ثمانية أشهر استعداداً للمهمة التي يُفترض أن تستمر لمدة أربعة أيام.
وبعد عودتهم إلى الأرض، سيحاول رواد الفضاء الأربعة الخروج من الكبسولة من دون مساعدة طبية، في إطار دراسة لتحديد المهام البسيطة التي يمكن أن يؤديها الرواد بعد رحلة في الفضاء.
وسبق لشركة "سبايس إكس" أن نفذت خمس رحلات خاصة، ثلاث منها إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع "أكسيوم سبايس"، واثنتان حول مدار الأرض.

أخبار ذات صلة
بوتين يتعهد بالدفاع عن مصالح روسيا
انفجار مركبة ستارشيب لـ"سبايس إكس" بعد دقائق من الإطلاق
المصدر: آ ف ب
القطب الجنوبي
شركة سبيس إكس
القطب الشمالي
مهمة مأهولة
سبايس إكس
آخر الأخبار
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
علوم الدار
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
اليوم 11:06
رواد الفضاء المشاركون في الرحلة
الترفيه
"سبايس إكس" تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة فوق قطبي الأرض
اليوم 10:50
في اجتماع "بريكس".. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
اقتصاد
في اجتماع "بريكس".. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
اليوم 10:44
فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
الأخبار العالمية
فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
اليوم 10:36
أسعار الوقود لشهر أبريل 2025
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أبريل 2025
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©