الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فرنسا تغرم "آبل" 150 مليون يورو

فرنسا تغرم "آبل" 150 مليون يورو
31 مارس 2025 14:07

غرّمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة آبل 150 مليون يورو (162 مليون دولار)، بسبب إساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" بين أبريل 2021 ويوليو 2023.
وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة آبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد. لكنها توصلت إلى أن "طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية ولا متناسبة مع هدف آبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".
ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها شركة آبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.

أخبار ذات صلة
ماكرون: القوة المقترحة لأوكرانيا لم تنل موافقة الحلفاء
قمة في باريس حول أوكرانيا
المصدر: د ب أ
فرنسا
آبل
شركة آبل
تطبيقات الهواتف الذكية
التطبيقات الذكية
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في «فويلتا كتالونيا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في «فويلتا كتالونيا»
اليوم 14:45
وزيرا خارجية الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الصيني يزور موسكو
اليوم 14:31
اتحاد اليد يختار 12 لاعباً للمشاركة في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
اتحاد اليد يختار 12 لاعباً للمشاركة في «الألعاب الخليجية»
اليوم 14:30
أبل تطلق ثورة صحية.. "طبيب بالذكاء الاصطناعي"
التعليم والمعرفة
أبل تطلق ثورة صحية.. "طبيب بالذكاء الاصطناعي"
اليوم 14:09
الذكاء الاصطناعي يتقن الخداع!
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي يتقن الخداع!
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©