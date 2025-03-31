فرنسا تغرم "آبل" 150 مليون يورو

غرّمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة آبل 150 مليون يورو (162 مليون دولار)، بسبب إساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" بين أبريل 2021 ويوليو 2023.

وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة آبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد. لكنها توصلت إلى أن "طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية ولا متناسبة مع هدف آبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".

ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها شركة آبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.