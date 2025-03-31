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الترفيه

نجوم الفن.. أين يقضون عيد الفطر؟

ملصق فيلم «فرقة الموت» (الصور من المصدر)
1 ابريل 2025 01:33

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
بعد تزاحم الأعمال الفنية في شهر رمضان وانشغال كثير من فناني الإمارات في تصوير أدوارهم بالمسلسلات المتنوعة التي عُرضت في السباق الدرامي الأشهر، ينتظرون قدوم أيام عيد الفطر بلهفة وفرحة، حتى يستطيعوا قضاء وقت مع عائلاتهم وأخذ فترة راحة واستجمام.

أمتع الأوقات
أختار الممثل أحمد الجسمي، الذي أطل في رمضان هذا العام على قناة «الإمارات»، عبر المسلسل التراثي الاجتماعي «شغاب»، أن يقضي إجازة العيد مع أولاده وأحفاده، خصوصاً بعد انشغاله التام بتصوير دوره في العمل قبل وخلال شهر رمضان، لافتاً إلى أنه وخلال تصوير مسلسل «شغاب» قد احتفل بزواج ابنه عمر، لكن بسبب انشغاله بالتصوير لم يتمكن من قضاء فترة أطول مع العريس الجديد، لذلك فهو ينتظر أيام العيد، لكي يجمع كل أبنائه وأحفاده حوله ويقضون أحلى وأمتع الأوقات، منوهاً إلى أنه سينتهز فرصة إجازة العيد لخوض رحلة مليئة بالمغامرات في أماكن سياحية متنوعة في دولة الإمارات.
عيد زمان
من ناحيتها، أكدت فاطمة الحوسني أنها اعتادت منذ صغرها على تجمع العائلة والأهل في بيت العائلة لتبادل التهاني في عيد الفطر لتعم الفرحة، وقالت: «يشكل العيد فرصة لتعليم الأبناء والأحفاد العادات والتقاليد الأصيلة في جو أسري يشع تسامحاً ومحبة، وكما اعتدت فأنا أحب اللمة في العيد، وأشعر بفرحة أيامه حينما اجتمع مع عائلتي وأقاربي في مكان واحد، نتناول الأحاديث ونتذكر أيام عيد زمان ونسترجع ذكريات الحنين إلى الماضي، ونقدم العيدية للأبناء والأحفاد في أجواء تغمرها السعادة والحب والألفة». 

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رسم البسمة
وكعادته السنوية، اختار الممثل مروان عبد الله أن يحتفل مع جمهوره في أيام العيد مع تنفيذ مسرحية جديدة هي «ألف ليلة وعرس»، وهي من فكرته وإخراجه، ومن تأليف مروان نفسه وميرا المهيري، وبطولة أحمد مالله، صوغة، هيفاء العلي، مواري عبدالله وبن صويلح، وتولى كتابة كلمات الأغاني كل من طلال المحمود وعبدالله المهيري ومروان نفسه، وتعرض في أيام عيد الفطر على مسرح دبي الأهلي، وقال: «أكون في غاية السعادة حينما احتفل بأيام العيد مع جمهور الإمارات الحبيب، العاشق لعالم المسرح الجماهيري، وقصصه التي لا تنتهي، فدائماً مع ما أشعر أن عروض العيد هي بمثابة هدية لجمهوري في الأعياد».
وأوضح مروان أنه على الرغم من اشتياقه لقضاء العيد مع عائلته وأسرته، إلا أنه يشعر بسعادة كبيرة حينما يقف أمام عائلته الثانية (جمهوره)، ويقدم لهم من على خشبة المسرح قصصاً اجتماعية شبابية كوميدية تنال إعجابهم، وترسم البسمة على وجوههم.

عودة لـ «أبو الفنون» 
أعود في عيد الفطر المبارك إلى المسرح الجماهيري بعد 20 عاماً من الغياب، هذا ما أكده الممثل عبد الله الجنيبي، وقال: «بعد أن قدمت مسرحية (أبو مفتاح) التي تولى تأليفها وإخراجها مرعي الحليان عام 2005، أعود لـ (أبو الفنون) من جديد، من خلال المسرحية الاستعراضية الغنائية الكوميدية (ألف ليلة وعرس)، التي تستعرض حكايات ساخرة تبحث عن الحق في دهاليز الزواج». 
وتابع: «فرحة غامرة أعيشها في أيام عيد الفطر هذا العام، خصوصاً أنني أعود إلى الوقوف على الخشبة العملاقة من جديد، وألتقي جمهوري الحبيب العاشق للمسرح الجماهيري».

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