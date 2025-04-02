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الصين تطلق روبوتات مخصصة للإسعافات الأولية

الصين تطلق روبوتات مخصصة للإسعافات الأولية
2 ابريل 2025 22:14

أطلقت الصين مجموعة من معدات الإنقاذ الطبي الذكية التي طورتها مؤخرًا، من بينها «روبوت» إسعافات أولية، و«روبوت» نقل للإسعافات الأولية تتميز بالوزن الخفيف والقدرة على تقديم العلاج السريع والفعال.
وقال المطورون، وفقًا لوكالة «شينخوا» الصينية، إن «روبوتات» الإسعافات الأولية مجهزة بثلاثة أوضاع للمشي، وهي «روبوتات» رباعية الأرجل ورباعية العجلات وذات مسارات، مع سبع قدرات تشمل المشي والجري وتسلق المباني وتسلق المنحدرات والاستلقاء وتجنب العوائق واجتيازها.
وأوضحوا أنه يمكن الاستخدام واسع النطاق لهذه «الروبوتات»، التي تعمل بشكل ثابت في درجات حرارة تتراوح بين 20 و55 درجة مئوية، في سيناريوهات مختلفة مثل عمليات الإنقاذ من الكوارث الطبيعية والعمليات في البيئات المعقدة، وعمليات الإنقاذ في الحوادث الأمنية، وعمليات النقل قبل دخول المستشفى وداخل المستشفى، وتتمكن من حمل معدات الإسعافات الأولية، مثل أجهزة التنفس ومراقبة الأكسجين في الدم والحقن والموجات فوق الصوتية وإزالة الرجفان والإنعاش القلبي الرئوي وتزويد الأكسجين.

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المصدر: وام
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