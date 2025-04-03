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أوراكل تكشف عن اختراق أمني جديد

أوراكل تكشف عن اختراق أمني جديد
3 ابريل 2025 13:20

 ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أمس الأربعاء نقلاً عن مصدرين مطلعين أن شركة أوراكل أبلغت عملاءها أن أحد القراصنة اخترق نظام حاسب آلي وسرق بيانات تسجيل دخول قديمة للعملاء.

وهذا هو الاختراق الأمني ​​الإلكتروني الثاني الذي تعترف به شركة البرمجيات لعملائها خلال الشهر الماضي، حسبما ورد في التقرير.

وأفاد التقرير بأن أوراكل أبلغت بعض عملائها بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وشركة الأمن الإلكتروني كراود سترايك يحققان في الواقعة، وأضاف أن المتسلل ابتز الشركة سعياً للحصول على مبلغ من المال.

وذكر التقرير أن شركة الحوسبة السحابية أبلغت عملاءها أن اختراق البيانات منفصل عن حادثة القرصنة التي أبلغت عنها بعض عملاء الرعاية الصحية الشهر الماضي.


وأوضح تقرير بلومبرج نيوز أن موظفين من أوراكل أقروا لبعض العملاء هذا الأسبوع بأن متسللاً تمكن من الوصول إلى أنظمة قديمة لم تعد تستخدم منذ ثماني سنوات، وبالتالي فإن بيانات تسجيل دخول العملاء المسروقة لا تشكل خطراً يذكر.

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المصدر: وكالات
شركة أوراكل
أوراكل
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