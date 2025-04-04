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روسيا.. ابتكار نموذج تعلم آلي لتحليل التضاريس

روسيا.. ابتكار نموذج تعلم آلي لتحليل التضاريس
4 ابريل 2025 12:42

 ابتكر علماء من جامعة بطرسبورغ للأجهزة الفضائية، نموذج تعلم آلي لتحليل التضاريس، يجمع البيانات من الطائرات المسيرة ذاتياً لتحليلها وتصنيف مكوناتها، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ في بيان له ، إن العلماء المبتكرين عرضوا نموذج التعليم الآلي، الذي يمكنه بدقة عالية التعرف على المواقع وتحليل الوسط المحيط بمساعدة البيانات التي تجمعها الطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن معالجة هذه البيانات تسمح للنموذج برسم الخرائط وتصنيف المواقع.

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ووفقا للباحثين، من أجل التشغيل، تجهز طائرة مسيرة بجهاز ليدار - وهو جهاز يستخدم أشعة الليزر لقياس المسافة إلى الأشياء وإنشاء سحابة نقاط ثلاثية الأبعاد.
وتجري الطائرة أثناء التحليق مسحا للمنطقة، ويسجل الليدار ملايين النقاط - الأشجار والمباني والأنهار والطرق والمسارات والأشياء الأخرى ، فيما تنقل هذه البيانات إلى الخادم لمعالجتها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يتعرف النظام على الكائنات الرئيسية ويصنفها بدقة تصل إلى وحدة واحدة.
وبعدها يجري عملية تحليل لخصائص المناظر الطبيعية، ويتميز نموذج التعلم الآلي المبتكر بالدقة العالية في التعرف على عدة فئات من الكائنات ومساحة تحليل واسعة.
وذكر المكتب، أن النموذج قادر على التعرف على الأشياء ذات الأهمية على سحابة النقاط بدقة عالية وإحصاء عددها، وتسمح الألوان الفريدة للأشياء بتمييزها بسهولة في البيانات المرئية.
كما يتميز الابتكار بمجموعة واسعة من التطبيقات: الغابات والبيئة، وأعمال البناء والمسح العقاري، والزراعة، والخدمات اللوجستية، ومراقبة المسطحات المائية، وحماية المرافق.

 

المصدر: وام
روسيا
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