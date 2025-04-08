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منزل دي كابريو.. صديق للبيئة

منزل دي كابريو.. صديق للبيئة
9 ابريل 2025 01:39

ترجمة: عزة يوسف

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انتهى الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو من التجديدات الضخمة التي أجراها على منزله في هوليوود هيلز، والذي اشتراه قبل عقدين، حسب معايير صديقة للبيئة، احتفالاً ببلوغه الخمسين من العمر.
اشترى النجم الحائز الأوسكار، هذا العقار بمبلغ 2.5 مليون دولار، على قمة تلة بمساحة 4500 قدم مربع.
ثم قام بشراء المباني المجاورة له فيما بعد لتصبح مساحة المجمع السكني المكون من أربعة مبانٍ 12 ألفاً و530 قدماً مربعاً، وقام في السنوات الأخيرة بتجديده ليوافق المعايير البيئية التي يؤمن بها، وقد كلفه ذلك مبلغاً باهظاً.
وذكر موقع «Dailymail» البريطاني، أن المنزل يضم 5 غرف نوم وثمانية حمامات وغرفة عرض وقبواً، ومنتجعاً صحياً خاصاً في قاعدة المنزل المقام على قمة التل، ويضم حوض استحمام ساخناً داخل المسبح، وساونا وكراسي استرخاء من خشب الأرز، وهناك تلسكوب للاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة والمناظر الطبيعية المحيطة به، وتنتشر في أنحاء المنزل نباتات الصبار، ويتزين السطح بالألواح الشمسية الصديقة للبيئة.
وأظهرت صور للمنزل من الجو، موقداً نارياً كبيراً مع مقاعد حوله، وكراسي وأسرّة ومظلات للاستلقاء تحت أشعة الشمس، كما يحتوي المنزل على ملعبين لكرة السلة والتنس.
ويمتلك النجم الأميركي ثروة تقدر بـ 300 مليون دولار، والعديد من الشقق السكنية ذات الأسعار الباهظة في أنحاء متعددة من مانهاتن، وجزيرة خاصة في بليز، ومنزلاً على شاطئ البحر في ماليبو، وكان عبارة عن قطعة أرض خالية اشتراها مقابل 23 مليون دولار.
وكان منزل دي كابريو السابق يقع في لوس فيليز، وهو منزل على طراز عشرينيات القرن الماضي، وقد اشتراه عام 2018 بـ4.9 مليون دولار، ويعيش فيه حالياً والده جورج دي كابريو.

دي كابريو
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منزل صديق للبيئة
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هوليوود هيلز
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