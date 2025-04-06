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دراسة جديدة: حالات مبكرة لسرطان الثدي  قد لا تحتاج لجراحة بعد الكيميائي

دراسة جديدة: حالات مبكرة لسرطان الثدي  قد لا تحتاج لجراحة بعد الكيميائي
7 ابريل 2025 01:20

فلوريدا (رويترز) 

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أظهرت دراسة جديدة أن المريضات اللاتي يتم اكتشاف إصابتهن بسرطان الثدي الغازي في مرحلة مبكرة يمكنهن تجنب الجراحة بشكل آمن إذا اختفت الأورام بعد العلاج الكيميائي.
وتلقت 31 مريضة لم يكن لديهن أي دليل على وجود سرطان متبق بعد العلاج الكيميائي من أورام صغيرة غازية إيجابية لبروتين إتش.إي.آر-2 أو أورام ثلاثية السلبية العلاج الإشعاعي لكن لم تخضع أي منهن للجراحة.
وبعد مرور خمس سنوات، كن جميعاً على قيد الحياة دون عودة السرطان لهن، حسبما أفاد باحثون في الاجتماع السنوي لجمعية الأورام الجراحية لعام 2025 في تامبا بولاية فلوريدا وفي دورية جاما أونكولوجي.
وقال الدكتور هنري كويرير الذي قاد الدراسة من مركز إم.دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس في بيان «إن عدم تكرار الإصابة بسرطان الثدي بعد مرور خمس سنوات يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذا النهج الخالي من الجراحة للتعامل مع سرطان الثدي».
وعزا النجاح إلى استخدام طريقة خزعة دقيقة للغاية للكشف عن أي آثار مرضية متبقية.
وأشار كويرير إلى أن الباحثين يقومون بتوسيع التجربة لتشمل المزيد من النساء. وأضاف أن «هذه النتائج الواعدة المستمرة تشير إلى أن القضاء على جراحة الثدي لعلاج سرطان الثدي الغازي يمكن أن يصبح الأساس الجديد للرعاية، مما يوفر للنساء الفرصة للحفاظ على أجسادهن».

دراسة
سرطان الثدي
الأورام
العلاج الكيميائي
العلاج الإشعاعي
جامعة تكساس
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