"مايكروسوفت" تعرض مساعد ذكاء اصطناعي للمصانع

عرض عملاق التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية "مايكروسوفت"، مساعدا رقميا يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمما لتحسين سير العمل في المصانع.

وكشفت "مايكروسوفت" عما يسمى "وكيل عمليات المصنع" خلال معرض هانوفر الصناعي في ألمانيا، حيث يتيح المساعد للعمال تحليل بيانات الآلات باستخدام اللغة الطبيعية وبدون معرفة البرمجة.

في الوقت نفسه، يمكن للمشرفين في المصانع استخدام المساعد الجديد لتحسين عمليات الإنتاج، وتحديد مصادر الأخطاء وحل المشكلات بكفاءة أكبر من ذي قبل، بحسب "مايكروسوفت".

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات التصنيع لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإنتاج في المصانع، مع تعزيز سلامة الآلات وصيانتها.

وقالت أجنيس هيفتبرجر، المدير الإداري في "مايكروسوفت ألمانيا" إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت مرحلة الاختبار، وأصبحت تستخدم على نطاق واسع في الصناعة.

وأضافت "نحتاج إلى جعل كنوز بياناتنا قابلة للاستخدام من جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وتعتبر "مايكروسوفت" واحدة من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب جوجل وميتا وأمازون.

وعززت استثمارات "مايكروسوفت" المبكرة في شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شراكة بالمليارات مع شركة "أوبن أيه آي"، التي طورت ربوت الدردشة "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، مكانتها كلاعب رئيسي في هذا المجال.