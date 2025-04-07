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الترفيه

«براعم البحر» تصل إلى «سي وورلد أبوظبي»

«براعم البحر» تصل إلى «سي وورلد أبوظبي»
7 ابريل 2025 17:07

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل «سي وورلد جزيرة ياس»، أكبر وجهة ترفيهية داخلية مخصصة للأحياء البحرية في العالم، موسم الربيع بإطلاق فعالية «براعم البحر» الأولى من نوعها، والتي تستمر حتى 11 مايو، وتوفّر الفعالية للضيوف تجربة غنية بالأنشطة المستوحاة من الحياة البحرية، تشمل ورشاً لفنون الرمال، وتحديات تفاعلية مشوقة، ولقاءات مع شخصيات سي وورلد أبوظبي المحبوبة في تجربة مفعمة بالمرح والحيوية لجميع أفراد العائلة.وعند دخولهم إلى عالم «محيط أبوظبي»، سيكون الضيوف على موعد مع عمل فني رملي فريد يجسّد رحلة سلحفاة بحرية، يشكّل نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف عوالم المدينة. وتستقبل الشخصيتان المحبوبتان «سكينة» و«شيفرز» الضيوف الصغار بملابسهما الربيعية المميزة، لتقدما لقاءات تفاعلية تضفي على التجربة طابعاً مرحاً وذكريات مميزة. كما توفّر سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي للضيوف للصغار كتيب «براعم البحر»، الذي يصحبهم في مغامرة تعليمية فريدة عبر العوالم الثمانية الغامرة في المدينة، بهدف اكتشاف أسرار الأحياء البحرية وجمع الملصقات الملوّنة المرتبطة بكل عالم. وبمجرد إكمال المهمة، سيحصل المشاركون على مفاجأة مميزة من «سكينة». وإلى جانب الأجواء الحيوية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، يمكن لضيوف «سي وورلد جزيرة ياس»، أيضاً الاستمتاع بمشاهدة نمو وازدهار الأحياء المختلفة في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، حيث يشهد الضيوف في المحيط الاستوائي أول فرخ فلامنغو وهو يزدهر وينمو ويكتسب لونه الوردي في مشهد طبيعي يعكس مراحل اكتساب هذا الطائر لونه المميز. وفي مناطق القارة القطبية الجنوبية، يمكن لقاء فراخ البطاريق الرائعة التي فقست حديثاً ومشاهدة كيف تنمو وتزدهر في موطنها الجليدي، أو التوجه لمناطق القطب الشمالي لرؤية طيور البفن وهي تدخل موسم التعشيش. وتقام فعالية «براعم البحر» يومياً خلال ساعات العمل، من الساعة 10:00 صباحاً - 6:00 مساءً، حتى 11 مايو، لتقدم للضيوف تجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة في بيئة مستوحاة من غنى وتنوع الحياة البحرية.

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