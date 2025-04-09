«سي وورلد» و«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» يحصلان على اعتماد دولي

أبوظبي (الاتحاد)



حصلت «سي وورلد جزيرة ياس»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، و«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، أكبر مركز في المنطقة متخصص ببحوث الأحياء البحرية وعمليات إنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية، على اعتماد «تحالف حدائق وأحواض الثدييات البحرية» AMMPA، لتكونا بذلك أول مؤسستين في المنطقة تنالان هذا الاعتماد المرموق، وتنضمان إلى مدن «سي وورلد» المعتمدة في الولايات المتحدة.ويسهم هذا الاعتماد في ترسيخ مكانة «سي وورلد أبوظبي» ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي لا تكتفي بالالتزام بأعلى المعايير الدولية لرعاية الأحياء البحرية، بل تتجاوزها، سواء في مجالات الرعاية البيطرية، أو جودة البيئات الطبيعية، أو برامج التدريب، أو جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويُعد تحالف حدائق وأحواض الثدييات البحرية جهة دولية مرموقة تعنى بوضع أرقى المعايير المتعلقة برعاية الثدييات البحرية داخل المدن الترفيهية، وأحواض الأحياء المائية، وحدائق الحيوانات. وتضطلع المرافق المعتمدة من هذا التحالف بدور جوهري في مجالات متعددة من إنقاذ الأحياء البحرية، والبحوث العلمية، والتوعية المجتمعية، بما يضمن سلامة ورعاية أنواع بحرية مهمة مثل أسود البحر، والدلافين، والسلاحف البحرية. وقال روب يوردي، نائب رئيس قسم علم الحيوان، القيّم العام لدى «سي وورلد أبوظبي» و«مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»: «يعد حصولنا على اعتماد تحالف حدائق وأحواض الثدييات البحرية بمثابة تقدير دولي، يؤكد التزامنا المتواصل بتطبيق أرقى المعايير في رعاية الأحياء البحرية، وحمايتها، وتعزيز الوعي والمعرفة حولها. إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق عملنا المتميّز الذي يكرّس خبراته لتوفير بيئة متكاملة تضمن أعلى مستويات الرعاية والعناية للأحياء التي نرعاها. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة دعم المبادرات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي فيها». وتعد المؤسسات المعتمدة من «تحالف حدائق وأحواض الثدييات البحرية» مرجعاً لأعلى المعايير المعتمدة لرعاية الأحياء البحرية، نظراً لشمولية وصرامة اشتراطات الاعتماد التي تفرضها. ويتعيّن على هذه المنشآت إثبات التزامها بجوانب متعددة من رعاية الحيوان، تشمل توفير أفضل مستويات الرعاية البيطرية، واعتماد أساليب وبرامج التدريب والتعزيز البيئي، بما يضمن رفاهية الأحياء البحرية. كما يُشترط الحفاظ على جودة عالية للمياه، وتهيئة بيئات طبيعية ملائمة، وضمان ممارسات تكاثر مسؤولة وإدارة دقيقة للأعداد، إلى جانب الالتزام الكامل بإجراءات نقل آمنة وإنسانية. وتلتزم المنشآت المعتمدة بالمساهمة في البحث العلمي وجهود الحفاظ على البيئة البحرية، مع تقديم برامج تعليمية متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية النظم البيئية البحرية. «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» و«مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» هما أول مرفقين في المنطقة يحظيان باعتماد «جلوبال هيومان»، أكبر جهة اعتماد دولية في مجال رعاية الحيوان، وثالث المنشآت في المنطقة التي تحصل على اعتماد «رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية» AZA، إحدى أبرز الجهات العالمية في هذا المجال.