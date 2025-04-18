«أبوظبي للإعلام» تتصدر استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2025

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد منافسة قوية لعدد كبير من الأعمال الدرامية التي عُرضت في «ماراثون رمضان 2025»، اختار الجمهور لقب «الأفضل» في استطلاع جريدة «الاتحاد» السنوي، الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، ضمن فئاته المختلفة، وذلك بعد نيل مجموعة من المسلسلات المحلية والخليجية والعربية صدىً كبيراً، وحصدت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية خصوصاً مع المضمون القوي والقصص المتنوعة والقضايا المختلفة التي استعرضتها، إلى جانب الأداء المميز لنخبة من نجوم التمثيل في العالم العربي.



دراما محلية

الجزء الثاني من مسلسل «البوم» الذي عُرض على شاشة «قناة أبوظبي» تصدر فئة الدراما المحلية، وحصد المركز الأول بنسبة 44%، وشارك في بطولته عمر الملا وعبدالله بن حيدر ومنصور الفيلي، فيما حصد المركز الثاني مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي عُرض على «قناة الإمارات» للممثل جابر نغموش نسبة 35%، وتوزعت نسبة الأصوات المتبقية على مسلسلي «شغاب» و«سكواد».



أفضل ممثل إماراتي

وحصد عن جدارة الممثل جابر نغموش لقب الممثل الأفضل عن دوره في مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات» في فئة أفضل ممثل إماراتي بنسبة 44%، وذهب المركز الثاني إلى الممثل أحمد الجسمي بنسبة 28% عن دوره في مسلسل «شغاب» الذي عُرض على «قناة الإمارات»، وذهبت نسبة التصويت المتبقية لكل من مرعي الحليان في الجزء الرابع من «وديمة وحليمة» وحبيب غلوم في «شغاب».



أفضل ممثل شاب

وبعد منافسة قوية بين أحمد صالح ومروان عبدالله، على لقب أفضل ممثل إماراتي شاب، خطف صالح لقب أفضل ممثل بنسبة 56%، عن دوره في مسلسل «وش سعد» الذي عُرض على «قناة أبوظبي»، وحصد مروان المركز الثاني بنسبة 27% عن دوره في مسلسل «شغاب»، وذهبت الأصوات المتبقية لكل من عمر الملا في «البوم 2» وحميد العوضي في «شغاب».



أفضل ممثلة إماراتية

أما لقب أفضل ممثلة إماراتية، فاختار الجمهور الممثلة فاطمة الحوسني التي حصدت أعلى نسبة تصويت بـ 69%، عن دورها في مسلسل «الباء تحته نقطة»، فيما نالت المركز الثاني ملاك الخالدي بنسبة 16%، وتوزعت باقي الأصوات على كل من أمل محمد وهدى الغانم.



دراما خليجية

أما على صعيد الأعمال الخليجية، فتصدر مسلسل «شارع الأعشى» المركز الأول بنسبة 60%، فيما نال مسلسل «أفكار أمي» المركز الثاني بنسبة 18%، وذهب المركز الثالث لمسلسل «أم أربعة وأربعين» بنسبة 17%، وحصد «باب السين» الأصوات المتبقية.



أفضل ممثل خليجي

ومنح الجمهور لقب أفضل ممثل خليجي لسعد الفرج عن دوره في مسلسل «ثلاثين حلقة» بنسبة أصوات 37%، بعد منافسة قوية مع عبد المحسن النمر عن دوره في مسلسل «عابر سبيل» بنسبة 32%، فيما حصد إبراهيم الحربي المركز الثالث بنسبة 18%، وذهبت باقي الأصوات لمحمد المنصور.



أعمال عربية

تصدر مسلسل «فهد البطل» لأحمد العوضي المركز الأول في فئة أفضل مسلسل مصري اجتماعي بنسبة 49%، وعُرض على «قناة أبوظبي» بعد منافسة قوية مع «العتاولة 2» الذي احتل المركز الثاني بنسبة 25%، وذهبت باقي الأصوات لـ«حكيم باشا» و«سيد الناس».

وفي فئة أفضل مسلسل عربي حصد «تحت الأرض»، عُرض على «قناة أبوظبي»، المركز الأول بنسبة 51%، وذهب المركز الثاني لمسلسل «ليالي روكسي» بنسبة 20%، وتوزعت باقي الأصوات على كل من مسلسلي «نَفَس» و«السبع».



أفضل مسلسل كوميدي

وفي فئة أفضل مسلسل كوميدي، نال وبجدارة مسلسل «وش سعد» للممثل أحمد صالح الذي عُرض على «قناة أبوظبي» المركز الأول بنسبة أصوات 84%، فيما حصد المركز الثاني مسلسل «شهادة معاملة أطفال» للممثل محمد هنيدي بنسبة 16%.



15 حلقة

خطف المركز الأول في فئة أفضل مسلسل عربي 15 حلقة، مسلسل «الأميرة» لياسمين صبري بنسبة 43%، وعُرض على «قناة أبوظبي»، فيما ذهب المركز الثاني لمسلسل «ولاد الشمس» بنسبة 31%، فيما توزعت باقي الأصوات على مسلسلي «جودر 2» و«الغاوي».

وضمن فئة أفضل مسلسل كوميدي 15 حلقة، حصد المركز الأول «أشغال شقة جداً» بنسبة 47%، بعد منافسة قوية مع «الكابتن» الذي نال المركز الثاني بنسبة 29%، فيما توزعت باقي الأصوات على «كامل العدد» و«عقبال عندكوا».



أفضل ممثل مصري

ومنح الجمهور محمد هنيدي لقب أفضل ممثل مصري عن دوره في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بنسبة 40%، فيما حصد أحمد العوضي المركز الثاني بنسبة 25% عن دوره في «فهد البطل»، ونال ياسر جلال المركز الثالث عن دوره في «جودر 2» بنسبة 18%، وذهب المركز الرابع لأحمد السقا عن دوره في مسلسل «العتاولة 2» بنسبة 17%.



أفضل ممثل سوري

وخطف الممثل مكسيم خليل لقب أفضل ممثل سوري عن دوره في مسلسل «تحت الأرض» الذي عُرض على قناة «أبوظبي» بنسبة 41%، وحصد سامر المصري المركز الثاني بنسبة 27%، وتوزعت الأصوات المتبقية على كل من سلوم حداد وعابد فهد.



أفضل ممثلة عربية

نالت ياسمين صبري لقب أفضل ممثلة عن مسلسل «الأميرة»، فيما ذهب المركز الثاني لياسمين عبد العزيز عن دورها في «وتقابل حبيب»، فيما توزعت الأصوات المتبقية على مي عمر ونيللي كريم.

وحازت لقب أفضل ممثلة عربية كارمن لبس عن دورها في «تحت الأرض»، فيما نالت سلاف فواخرجي المركز الثاني، وذهبت الأصوات المتبقية لكل من أمل عرفة ودانييلا رحمة.



أفضل برنامج

في فئة أفضل برنامج، حصد البرنامج الحواري «قهوة مع هند»، الذي عُرض على «قناة أبوظبي»، والذي قدمته الفنانة التشكيلية هند خليفات في قالب إنساني عميق في أحاديثها مع ضيوفها، المركز الأول بنسبة أصوات 55%، فيما نال البرنامج الخيري والإنساني «قلبي اطمأن» الذي عُرض على «قناة أبوظبي» المركز الثاني بنسبة 24%، وحل ثالثاً برنامج «الشارة» الذي عُرض على «قناة الإمارات» بنسبة 11%، وذهبت الأصوات المتبقية إلى برنامج «المندوس».



أفضل ممثلة خليجية

منح الجمهور لقب أفضل ممثلة خليجية للفنانة حياة الفهد عن دورها في مسلسل «أفكار أمي» حيث حصدت المركز الأول بنسبة أصوات 48%، فيما نالت شجون الهاجري المركز الثاني نسبة 29%، وتوزعت الأصوات المتبقية على سعاد علي وإلهام الفضالة.