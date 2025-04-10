«الفجيرة الدولي للمونودراما» ينطلق بأوبريت «من الفجيرة إلى مطلع الشمس»

تامر عبد الحميد (الفجيرة)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ودعم وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، افتتحت أمس على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» الذي يحتفي بـ«أبو الفنون» ونخبة من نجوم الوطن العربي، وفن مسرح «الممثل الواحد» من مختلف أنحاء العالم.

وقد كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في بداية حفل الافتتاح شركة «أبوظبي للإعلام» من ضمن الجهات الراعية والداعمة للمهرجان.

وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الثقافة والفنون، ودورها المهم في دعم المسرح عامة، وفنّ المونودراما خاصة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مسرح المركز الإبداعي بالفجيرة، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومعالي أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، ضيف شرف المهرجان، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.



انفتاح ثقافي

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى حرص إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم ورعاية المشاريع الثقافية والفنيّة التي تعزز حضور الإمارة عربيًّا وعالميًّا عبر الانفتاح الثقافي على كافة التجارب الإبداعية، وإبراز القيم الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم.

كما نوّه سموه، إلى أهمية مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما منذ بداياته في استقطاب المسرحيين والفنانيين من حول العالم، عبر أهم وأبرز أعمال المونودراما، التي تطرح العديد من المواضيع الإنسانية والاجتماعية التي تهم الفرد أينما كان، وتفتح آفاق الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، وتسهم في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والانفتاح على الآخر.

نجوم مسرحيون

شهد الحفل حضور نخبة من نجوم المسرح من مختلف أنحاء الوطن العربي، منهم أحمد الجسمي وسلطان النيادي وعبدالله صالح وفاطمة الحوسني وحسن رجب وسعيد سالم وسعيد السعدي وأمل عرفة وأسعد فضة وجمال سليمان ورفيق أحمد علي ورياض الخولي وسوزان نجم الدين وهاني رمزي وداليا البحيري وشيماء سبت وفايز قزق وشيري عادل وأحمد حاتم.

وقد ركز حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من المهرجان على التعريف بالمنظومة الثقافية في إمارة الفجيرة، حيث لم تترك المؤسسات الثقافية في الفجيرة، أي جانب فني، إلا وأعطته اهتمامها الخاص، بدءاً من المسرح وفنون الكتابة والتمثيل، إلى الموسيقى والغناء والتراث، حتى أصبح لها شهرة عالمية ضربت الآفاق، وجعلت من الفجيرة معلماً ثقافياً عالمياً يستقبل أهم الشخصيات الإبداعية صاحبة الأثر البارز في المشهد الفني.



أوبريت

شهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت فني بعنوان «من الفجيرة إلى مطلع الشمس» من أشعار وكلمات، محمد سعيد الضنحاني، بمشاركة الدكتور محمد عبد الله، وفرقة «إنانا» للمسرح الراقص، وإخراج عبد المنعم عمايري.

واحتفى «الفجيرة الدولي للمونودراما» في حفل الافتتاح بقامات مسرحية من الوطن العربي منهم الممثل رفيق علي أحمد، من لبنان، والممثلة زهيرة بن عمار من تونس، والممثلة أمل عرفة من سوريا، والممثلة لطيفة حرار من المغرب، والممثل أسعد فضة من سوريا، والذين أدوا مقاطع قصيرة من مسرحيات قُدمت في عالم المونودراما، كما قدمت أمل عرفة أغنية وطنية تولى إخراجها عبد المنعم عمايري.

منابر إبداع

وبمناسبة انطلاق المهرجان، قال محمد سعيد الضنحاني رئيس «الفجيرة الدولي للمونودراما»: صفحة جديدة، يفتتحها اليوم مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما»، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي العهد الفجيرة، لتصبح إمارة الفجيرة، من أهم منابر الإبداع عربياً وعالمياً.

وتابع: اثنان وعشرون عاماً مضت من عمر المهرجان، وها نحن نصل للدورة الحادية عشرة، وفي جعبتنا الكثير من الخبرات والتجارب، التي أتيحت للجمهور، عبر مشاهدة أهم العروض المسرحية في فن المونودراما، من مختلف الثقافات والدول، إلى جانب الحوارات المفتوحة مع الشخصيات صاحبة الأثر في المشهد الفني، الذين استضافتهم الفجيرة، واحتضنتهم، بناءً على إيمانها، بدور التفاعل والتواصل، في بناء القواسم المشتركة، وتقريب وجهات النظر، فاليوم نفتتح صفحتنا الجديدة من عمر المهرجان، ونطرح كل الأسئلة الإشكالية في الفن والثقافة، على بساط البحث.



خطى ثابتة

من جانبه، قال توبياس بيانكوني المدير العام للهيئة الدولية للمسرح: «تمضي إمارة الفجيرة قُدمًا بخطى ثابتة من خلال جميع الجهود التي تبذلها لتصبح مركزًا عالميًا فريدًا للفنون والتعليم الفني، ومن خلال سعيها لاستقطاب المهتمين في مجال الثقافة والفنون والمسرح من حول العالم، وتوفير فرص تعلم المهارات الفنية، ولا شك أن الفجيرة ستكون مركزًا عالميًا بارزًا للفنون والتعليم الفني».



19 عرضاً مسرحياً

يشهد مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» منافسة قوية بين 19 عرضاً مسرحياً من 50 دولة عربية وأجنبية، في عروضه الرسمية، إلى جانب عروض مسرحيات أخرى ضمن برنامج «عروض الفضاءات المفتوحة»، منها: «الفانوس» و«محطة انتظار» من الإمارات، «قطار ميديا» من إسبانيا، «عمق ضحل» من ألمانيا، «وحدي» من تونس، «من يعرف أحداً» من روسيا، «وجوه» من سوريا، «جوكر من العراق»، «اليوم الأخير» من الجزائر، «متر في متر» من سلطنة عُمان، «ودارت الأيام» من مصر، و«شرخ في جدار الزمن» من البحرين.