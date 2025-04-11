أبوظبي تحتفي بالإبداع الماليزي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان»، عنوان المعرض الذي ينظمه المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

ويقدم المعرض الذي انطلق أمس الأول، مجموعة من أهم الأعمال الفنية لفنانيْن ماليزييْن مُعاصريْن رائديْن، مما يثري الأجندة الثقافية للدولة، ويُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للحوار الفني العالمي.

ويبرز المعرض التطور الفكري والأسلوبي للفنانيْن، بالإضافة إلى مساهماتهما القيّمة في منظومة التعليم الفني والنشر في ماليزيا.