السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أبوظبي تحتفي بالإبداع الماليزي

(تصوير: أشرف العمرة)
12 ابريل 2025 01:33

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي.. المركز الرابع عالمياً في جودة وسائل النقل العامة

«أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان»، عنوان المعرض الذي ينظمه المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل.
ويقدم المعرض الذي انطلق أمس الأول، مجموعة من أهم الأعمال الفنية لفنانيْن ماليزييْن مُعاصريْن رائديْن، مما يثري الأجندة الثقافية للدولة، ويُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للحوار الفني العالمي.
ويبرز المعرض التطور الفكري والأسلوبي للفنانيْن، بالإضافة إلى مساهماتهما القيّمة في منظومة التعليم الفني والنشر في ماليزيا. 

أبوظبي
ماليزيا
الإمارات
المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
12 ابريل 2025
أطفال يتجمعون لتلقي الطعام الذي أعدته جمعية خيرية في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
«المجاعة» تفتك بأهل غزة ومطالبات بتحرك دولي
12 ابريل 2025
لافروف يحضر اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
12 ابريل 2025
جانب من أعمال المؤتمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
12 ابريل 2025
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
الأخبار العالمية
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
12 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©