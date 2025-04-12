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الإمارات «رحلة ملهمة» في اليابان

الإمارات «رحلة ملهمة» في اليابان
13 ابريل 2025 00:50

الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي» في اليابان، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 13 أكتوبر المقبل. ويقدم الجناح الذي يقع في منطقة «تمكين الحياة» ويحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، تجربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الإبداع الهندسي والثراء الثقافي، ويستعرض رؤية الدولة في صياغة مستقبل الإنسان والكوكب معاً، ويعكس رحلة الدولة الملهمة التي تنطلق من الجذور العميقة نحو آفاق لا تحدّها حدود، رحلة تحتفي بالتراث، وتبني للمستقبل، وتؤمن بأن التقدّم الحقيقي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي والعقول المتآلفة.
ويعكس الجناح طموح الإمارات في تمكين مختلف جوانب الحياة على الأرض وفي رحاب الأثير، حيث يقدم رسالة واضحة ومؤثرة تؤكد أن دولة الإمارات تدفع عجلة التقدم الجماعي للإنسانية وكوكب الأرض، من خلال تطوير عمليات اكتشاف الفضاء، وإرساء مفاهيم مبتكرة لقطاع الرعاية الصحية، وتحقيق الريادة في التقنيات المستدامة، ومختلف القطاعات الحيوية.
ويستوحي الجناح رؤيته من شجرة النخيل، ويعيد تصور «العريش» الذي يعد أحد أبرز عناصر العمارة التقليدية، من خلال توظيف المخلفات الزراعية للنخيل بأسلوب معاصر، مستفيداً من الحرفية اليابانية المتميزة في تشكيل الأخشاب، حيث تتمثل أبرز معالم الجناح في غابة مؤلفة من 90 عموداً خشبياً يصل ارتفاعها إلى 16 متراً.

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