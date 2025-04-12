آية سماحة.. تواجه الرعب في «ظروف غامضة»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت آية سماحة على مسلسل جديد يحمل اسم «ظروف غامضة»، بمشاركة أمير كرارة، ويُعرض على إحدى المنصات الرقمية، تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل لتاجر قصب في الحلقة الأولى، ويُشارك أبطال العمل في البحث عن الجاني، وتُسرد الأحداث بطريقة «الفلاش باك».

«باسورد»

وكشفت آية سماحة عن مشاركتها في مسلسل «باسورد» الذي انتهت من تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وهو مكون من 10 حلقات، وسيُعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية، موضحة أن العمل يعتمد على البطولة الشبابية، حيث يشارك في بطولته محمد السباعي، ورانيا منصور، وحازم إيهاب، ومطرب الراب شاهين، وجالا هشام، ويارا عزمي، وأحمد فريد، وعزة بهاء، وطارق النهري، تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وإخراج أسامة عرابي.

«كتالوج»

أشارت آية سماحة إلى مشاركتها في بطولة مسلسل «كتالوج»، وهو مكون أيضاً من 10 حلقات، وانتهت من تصويره قبل أشهر عدة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية مايو المقبل، بطولة محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وتارا عماد، وصدقي صخر، وسماح أنور، وخالد كمال، وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مؤكدة أن ما يميز المسلسلات القصيرة هو أن الجمهور أحبها لما تتضمنه من أحداث سريعة ومشوقة.

«من أيام الجيزة»

عن نشاطها السينمائي، قالت آية سماحة إنها انتهت من تصوير فيلم «من أيام الجيزة» الذي تتعاون فيه مع الفنان إياد نصار، وعمرو عبد الجليل، وحاتم صلاح، ومحمد لطفي، ويظهر محمد ممدوح كضيف شرف.

وأوضحت أن الفيلم من فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج مرقس عادل، لافتة إلى أنه عمل كوميدي تدور أحداثه حول فكرة لم تُقدم من قبل.

نجاح «الكابتن»

أعربت آية سماحة عن سعادتها بردود الفعل على شخصية «سما» التي قدمتها في مسلسل «الكابتن» الذي عُرض رمضان الماضي، قائلة: «ردود الفعل على المسلسل كانت إيجابية، والكثير من الناس أشادوا بالأداء والقصة، وهو ما يُعد نجاحاً كبيراً لنا جميعاً».

وأعربت عن اعتزازها بالتعاون مع أكرم حسني للمرة الأولى، موضحة أنها شعرت بـ«كيميا» رائعة بينهما، مشيدة بالأسلوب المميز والسلس الذي يتعامل به أكرم مع الجميع داخل كواليس التصوير.