"تشات جي بي تي" يضيف ميزة جديدة

فعّلت شركة "أوبن أيه آي" ميزة جديدة تتمثل في الذاكرة طويلة المدى في روبوتها للمحادثة "تشات جي بي تي"، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي أصبح الآن قادرًا على استخراج التفاصيل من محادثة سابقة وتذكرها عند بدء محادثة جديدة.

سيتذكر الروبوت كل ما قلته في السابق، وهي ميزة قد تكون مفيدة لبعض المستخدمين.

وقالت الشركة، في منشرور على حسابها في منصة "إكس"، إنه "اعتبارا من اليوم، يمكن للذاكرة في ChatGPT الآن الرجوع إلى جميع محادثاتك السابقة لتوفير استجابات أكثر تخصيصًا، والاستفادة من تفضيلاتك واهتماماتك لجعلها أكثر فائدة للكتابة والحصول على النصائح والتعلم وما إلى ذلك".

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وعلى الرغم من تخزين المحادثات السابقة بالفعل، إلا أن الجديد هو السماح للذكاء الاصطناعي بالرجوع إلى هذه التبادلات السابقة لتوفير استجابات أكثر صلة وفائدة.

وأعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن حماسه لتحسين الذاكرة، قائلاً: "لقد حسّنا الذاكرة بشكل ملحوظ في ChatGPT، حيث أصبح بإمكانه الآن الرجوع إلى جميع محادثاتك السابقة! هذه ميزة رائعة بشكل مدهش في رأيي، وهي تُشير إلى أمرٍ يثير حماسنا: أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتعرف عليك طوال حياتك، وتصبح مفيدة للغاية ومخصصة".

وأكدت الشركة المطورة لروبوت الدردشة على سيطرة المستخدم على ذاكرة "تشات جي بي تي". فلدى المستخدمين خيار تعطيل الإشارة إلى المحادثات السابقة في الإعدادات. سيتم أيضًا استبعاد الأشخاص الذين قاموا سابقًا بتعطيل وظيفة الذاكرة، بشكل افتراضي، من الإشارة إلى المحادثات السابقة.

وبالنسبة للتبادلات التي يفضل المستخدمون عدم استخدامها في محادثات مقبلة، يتوفر خيار محادثة مؤقتة.