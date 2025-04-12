«OpenAI» تطلق تحديثاً جديداً لذاكرة «ChatGPT»

في خطوة لافتة تؤكد مسارها نحو تطوير ذكاء اصطناعي أكثر فهمًا وسلاسة في التفاعل، أعلنت شركة OpenAI عن تحديث شامل لميزة "الذاكرة" في روبوت المحادثة الشهير ChatGPT. هذه الميزة التي بدأت بشكل محدود العام الماضي، أصبحت الآن أكثر وضوحًا وتحكمًا، مع تعزيز قدراتها لتقديم تجربة تفاعلية تقترب أكثر من الحوار البشري المستمر.



ذاكرة تتعلم وتفهم

تعتمد ميزة "الذاكرة" على مبدأ بسيط لكن فعّال: أن يتذكر ChatGPT معلومات يقدمها له المستخدم أثناء المحادثات، ويستخدمها لاحقًا لتقديم ردود أكثر تخصيصًا. فمثلًا، إذا أخبره المستخدم بأنه صحفي، أو يفضل أسلوبًا معينًا في الكتابة، أو أنه يعمل على مشروع طويل الأمد، فإن المساعد سيحاول الاستفادة من هذه المعلومات دون الحاجة لتكرارها مستقبلاً.

الميزة الجديدة لا تعمل تلقائيًا في البداية، بل يتم تفعيلها تدريجيًا، مع إشعارات واضحة عند تحديث الذاكرة أو استخدامها، كما تُعرض للمستخدم قائمة بما يتذكره المساعد عنه، مع إمكانية تعديلها أو حذفها في أي وقت.



ما الجديد في التحديث؟

بحسب ما أعلنت عنه OpenAI على مدونتها الرسمية، يتضمن التحديث عدة تحسينات رئيسية، من أبرزها:

- واجهة مرئية لإدارة الذاكرة، تتيح للمستخدم رؤية كل ما يتذكره النموذج وتعديله.

- إشعارات تلقائية عند تسجيل معلومات في الذاكرة، لتضمن الشفافية الكاملة.

- إمكانية الإيقاف الكامل للذاكرة من إعدادات الحساب.

- تحسّن في آلية تذكّر المعلومات الهامة وتجاهل غير الضروري منها.

الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي خدمة ChatGPT Plus، وتخطط الشركة لتوسيعها تدريجيًا لباقي المستخدمين خلال عام 2025.



خصوصية المستخدم أولًا

رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها ميزة "الذاكرة"، إلا أن OpenAI وضعت خصوصية المستخدم في قلب تصميمها. أكدت الشركة أن المعلومات المخزنة لا تُستخدم في تدريب النماذج إلا إذا اختار المستخدم ذلك صراحة، وأن كل محتوى الذاكرة قابل للحذف الكامل أو الجزئي في أي وقت.

ويمكن للمستخدم تعطيل الميزة بالكامل، أو استخدام الأوامر النصية مثل: "احذف كل شيء تتذكره عني"، أو "ماذا تتذكر عني؟"، للتفاعل مع نظام الذاكرة بشكل مباشر وبسيط.



ذكاء اصطناعي بشري الطابع

يرى الكثير من المختصين أن هذه الميزة تمثل نقلة نوعية في علاقة المستخدم بالذكاء الاصطناعي. فبدلاً من البدء من نقطة الصفر في كل محادثة، أصبح بالإمكان بناء علاقة تفاعلية أكثر عمقًا واستمرارية. وهذا التوجه يعكس رؤية OpenAI بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مفيدًا وشخصيًا وآمنًا في الوقت ذاته.

الميزة تفتح أيضًا المجال لتطبيقات جديدة في مجالات مثل التعليم، والكتابة، والإنتاج، وحتى الدعم النفسي، حيث يمكن للمستخدمين التعامل مع مساعد ذكي يفهمهم ويواكبهم.