«Adobe» تكشف عن تحديثات ذكاء اصطناعي ثورية في برامجها

أعلنت شركة أدوبي عن تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لبرنامجي فوتوشوب (Photoshop) وبريميير برو (Premiere Pro)، بهدف مساعدة المستخدمين في اقتراح تعديلات على الصور ومقاطع الفيديو وتنفيذها تلقائيًا، وذلك وفقًا لما أوضحته الشركة عبر موقعها الرسمي .​



وكلاء ذكاء اصطناعي لتحرير الصور والفيديو

في برنامج فوتوشوب، سيظهر الوكيل الإبداعي ضمن لوحة إجراءات عائمة جديدة تُسمى "Actions Panel"، تقوم هذه اللوحة بتحليل الصورة واقتراح تعديلات ذكية تتناسب مع محتواها، مثل إزالة الأشخاص من الخلفية أو إضافة عمق ميداني عن طريق تعتيم الأجزاء الخلفية من الصورة، كل ما عليك فعله هو النقر على الاقتراح ليتم تنفيذه تلقائيًا .​

أما في برنامج بريميير برو، فقد كشفت أدوبي عن ميزة "Media Intelligence"، والتي تعمل بمثابة "مخرج رقمي" يساعد محرري الفيديو في العثور على اللقطات المطلوبة من مقاطع فيديو طويلة، من خلال الأوامر النصية. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم طلب لقطات بزوايا تصوير معينة أو صور لمنتجات محددة داخل مشاهد الفيديو، لتقوم الأداة بجلبها على الفور، وهو ما يوفر ساعات طويلة كانت تُهدر في التصفح اليدوي للمقاطع.​



تعزيز الإبداع والإنتاجية

تهدف هذه التحديثات إلى تسريع وتسهيل عمليات تحرير الصور والمقاطع المصورة للمستخدمين من مختلف المستويات، مما يسهم في تعزيز الإبداع والإنتاجية. وتُظهر هذه الخطوة التزام أدوبي بتقديم أدوات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة في مجالات التصميم والتحرير.​