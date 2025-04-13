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الترفيه

دراسة: الجينات تؤثر على الاستمتاع بالموسيقى

دراسة: الجينات تؤثر على الاستمتاع بالموسيقى
14 ابريل 2025 01:01

فرانكفورت (د ب أ) 

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لماذا يستمتع بعض الناس بالموسيقى أكثر من غيرهم؟، هنا اكتشف علماء في معهد «ماكس بلانك» لعلم اللغة النفسي في مدينة نايميخن الهولندية، ومعهد «ماكس بلانك» للجماليات التجريبية في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن الأمر يرجع جزئياً لأسباب وراثية، ولمعرفة ذلك، استخدم الباحثون بالتعاون مع معهد «كارولينسكا» في السويد تصميماً بحثياً يقارن التشابه بين التوائم المتطابقة أو غير المتطابقة، وشملت الدراسة بيانات أكثر من 9 آلاف توأم، وقد نُشرت النتائج في دورية «نيتشر كوميونيكيشنز». 
وقالت ميريام موسينج، الباحثة المشاركة في الدراسة من معهد «ماكس بلانك» في فرانكفورت، إن النتائج ترسم «صورة معقدة»، وأضافت «تظهر النتائج أن استمتاعنا بالموسيقى لا يعتمد حصراً على قدرتنا على إدراك النغمات الموسيقية أو الشعور بالبهجة بشكل عام، بل يبدو أن هناك عوامل وراثية وبيئية محددة تؤثر على حساسيتنا الموسيقية»، وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن هناك جينات مختلفة تؤثر على الجوانب المختلفة للاستمتاع بالموسيقى، مثل تنظيم المشاعر أو الرقص على الإيقاع أو عزف الموسيقى مع آخرين.

دراسة
الجينات
الموسيقى
معهد ماكس بلانك
فرانكفورت
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