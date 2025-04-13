نسرين طافش.. إعلامية «بدون مقابل»

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر الممثلة السورية نسرين طافش عرض مسلسل «بدون مقابل» الذي خرج من سباق رمضان لأسباب إنتاجية وتسويقية، وتشارك في بطولته مع هاني رمزي وداليا البحيري وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر وخالد سليم، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

قالت نسرين: إن «بدون مقابل» يتناول في إطار درامي اجتماعي وطني بطولات رجال الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، وتجسد في أحداثه، التي تقع في 30 حلقة، شخصية إعلامية تدعى «ريهام»، تقدم برنامج «توك شو» شهيراً يرصد العديد من القضايا السياسية والاجتماعية في المجتمع، وتتعرض بسببه للعديد من المشاكل، سواء في العمل أو على صعيد أسرتها، وتتمكن من تجاوزها بإرادتها وإصرارها على كشف كل الحقائق.

كانت طافش شاركت في رمضان الماضي في حكاية «وصمة عار» ضمن حكايات مسلسل «أسود باهت»، الذي جاء في 3 حكايات دارت أحداث كل واحدة منها في 5 حلقات، ودارت قصته في إطار درامي مشوق حول جريمة قتل بحي شعبي، وتبدأ معها سلسلة تحقيقات تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وشاركها بطولتها مادلين طبر ومحمد لطفي وحسني شتا وإبراهيم السمان وإخراج ممدوح زكي، وعادت من خلاله إلى الدراما الرمضانية المصرية منذ أن شاركت في الجزء الأول من مسلسل «المداح» مع حمادة هلال عام 2021.

من ناحية أخرى، تفاضل نسرين حالياً بين أكثر من فيلم لتواصل من خلاله حضورها السينمائي، بعدما شاركت في يناير الماضي في «الدشاش» مع محمد سعد وزينة وباسم سمرة وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن قبله «السيستم» مع طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، و«بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي ومي سليم، و«أخي فوق الشجرة» مع رامز جلال، و«نادي الرجال السري» مع كريم عبدالعزيز وغادة عادل.