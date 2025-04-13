«الإمارات للطبيعة».. ترسّخ قيم التطوع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

دعماً لـ«عام المجتمع» وترسيخاً للقيم النبيلة والتطوع، وبمناسبة مرور 25 عاماً من العمل الدؤوب في مجال حماية البيئة، أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة حملة تبرعات ضمن الاحتفال بربع قرن من العمل البيئي، تحت عنوان «نعمل لمستقبل مستدام»، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي وجمع التبرعات لدعم المشاريع البيئية الهامة.

تغيير إيجابي

للحديث عن المبادرة قالت راسنا الخميس، مديرة إدارة الإعلام والتسويق بجمعية الإمارات للطبيعة، إنه ولتعزيز دور المجتمع، ولمنح الجميع فرصة دعم العمل البيئي أمام كافة أطياف المجتمع في عام المجتمع في دعم جهود الحفاظ على الطبيعة وبناء مستقبل مستدام للجميع، أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة حملة تبرعات ضمن حملة الاحتفال بربع قرن من العمل البيئي، تحت عنوان «نعمل لمستقبل مستدام» وتستهدف الحملة 200 ألف شخص في إمارة أبوظبي، لتعزيز المشاركة الهادفة والتغيير الإيجابي الملهم من أجل مستقبل مستدام.

حماية البيئة البحرية

وأوضحت الخميس أن الحملة تركز على المبادرات التي تحمي النظم البيئية البحرية، وتدعم الحياة البرية المهددة بالانقراض، وتحافظ على الطبيعة بشكل عام، وتعزز التنوع البيولوجي، لافتة إلى أن المساهمات ستدعم بشكل مباشر جهود إعادة التشجير، واستعادة الموائل الحيوية، وتمكين المجتمعات المحلية من اعتماد ممارسات مستدامة، كما يساعد ذلك في بناء مرونة المجتمعات، مما يضمن تجهيزها بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالمناخ.

تبادل الخبرات

وأكدت الخميس أن جمعية الإمارات للطبيعة هي جمعية خيرية بيئية إماراتية، تعمل منذ 25 عاماً، وفي نفس الوقت تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لتبادل الخبرات العالمية ونقل إنجازات وابتكارات الإمارات لدول العالم الخارجي، من خلال شبكة مكاتب الصندوق الممتدة في 100 دولة حول العالم، وقد أطلقنا هذه الحملة في شهر رمضان الماضي، وسوف نتوسع في الأشهر القادمة.

عام المجتمع

وعن المشاركة المجتمعية والأشخاص المستهدفين، أشارت الخميس إلى أنه يمكن للجميع المشاركة في دعم الجمعية بطرق متنوعة ومؤثرة، سواء عبر التبرع المالي أو من خلال تعزيز الوعي حول عمل الجمعية ودعمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذه الحملة هي تجسيد عملي لـ «عام المجتمع»، وأن جمعية الإمارات للطبيعة تقدم فرصة ذهبية للجميع، بحيث يكون لهم دور لتتخطى حدود تبرعاتهم الحالات المحددة بعينها لتشمل الإنسانية جمعاء.

حماية الإنسان

أشارت راسنا الخميس، مديرة إدارة الإعلام والتسويق بجمعية الإمارات للطبيعة، إلى أن التبرع لجهود الجمعية، يشكل دعماً لجهود حماية مستقبل كل شخص، لا سيما أن حماية البيئة لا تعني فقط زراعة الأشجار وحماية المحيطات وكائناتها الحية وغيرها، وإنما تعني حماية الإنسان أولاً وأخيراً، فالإنسان حين يعتني بالطبيعة ويعمل على حمايتها، هو في الأساس يعتني بنفسه ومستقبله.