«حياكم في أبوظبي» خلال شهر أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد أبوظبي خلال شهر أبريل باقة متنوعة من الحفلات الموسيقية الحيّة والمهرجانات والتجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية بمشاركة كوكبة من ألمع النجوم العالميين. «البؤساء» تتواصل عروض مسرحية «البؤساء» المستوحاة من قصة فيكتور هوجو الخالدة حتى 20 أبريل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وذلك ضمن الجولة العالمية، التي تحتفي بمرور 40 عاماً على هذا العرض الأيقوني. وتتميز المسرحية، التي يشارك بها طاقم وأوركسترا مما يزيد على 65 عضواً، بديكوراتها الجديدة، وأغانيها المذهلة مثل «حلمت حلماً» و«يوم آخر».«كلوب سوشيال» يجمع المهرجان نخبة من أشهر نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم آشر، وسنو باترول، وراي، والذين يتألقون في برنامج من الحفلات الحية خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل في «الاتحاد بارك». ويستمتع رواد المهرجان بالعروض الموسيقية الرائعة إلى جانب أفضل التجارب الترفيهية وخيارات متنوعة من أشهى فنون الطهي. «كوميك كون»يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون أبوظبي 2025» خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم هوليوود، وأشهر مؤلفي القصص المصورة. ويستقطب المعرض رواد وهواة ثقافة البوب والألعاب والخيال العلمي ضمن برنامج حافل باللقاءات الحصرية، والجلسات الحوارية، ومسابقات الأزياء التنكرية «كوسبلاي» إلى جانب فرصة شراء مجموعة كبيرة من المقتنيات التذكارية، ولقاء المشاهير، واستكشاف ركن الفنانين. «برِد» تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «برد أبوظبي» المُقدم من «هايبيست» على مدار خمسة أيامٍ من 23 إلى 27 أبريل في حلبة مرسى ياس، مسلطةً الضوء على الثقافة المعاصرة من خلال تجارب التسوق ومأكولات الشارع والأزياء والفنون والرياضة والعروض الموسيقية الاستثنائية لكوكبة من ألمع النجوم من المنطقة والعالم، بمن فيهم مطرب الهيب هوب «ناز» والمطرب الكندي المرشح لجائزة غرامي «بارتي نكست دور». ويستمتع زوار المهرجان بعروض حصرية لأزياء الشارع، ومنافسات الرقص، والتجارب الرياضية، فضلاً عن أعمال فنيةٍ مُلهمة. «أوف ليميتس للموسيقى» يُقدم مهرجان أوف ليميتس تجربة فريدة لعشاق الموسيقى يوم 26 أبريل في الاتحاد بارك، بمشاركة كوكبة من ألمع النجوم العالميين، بمن فيهم إد شيران وفرقة ون ريبابليك. ويستمتع الجمهور بأمسية لا تُنسى تجمع بين أنغام الموسيقى والعروض الفنية المبهرة وقائمة متنوعة من المأكولات. «مهرجان أبوظبي» تشهد الدورة 22 من «مهرجان أبوظبي»، التي تقام تحت شعار «أبوظبي: العالم في مدينة»، قائمة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الفنية خلال شهر أبريل، منها عروض موسيقية عالمية لأساطير الإيقاع، وعازفي البيانو، إضافة إلى حفلات الأوركسترا المرموقة، وعروض الباليه. ويحتفي المهرجان بأكثر من 50 عاماً من الصداقة والعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، ضيف شرف هذه الدورة.