كنز في «حدائق العين»

العين (وام)

«البحث عن الكنز»، فعالية تنظمها بلدية مدينة العين، ضمن مسابقات «حدائق العين» التي تستمر حتى 25 أبريل الحالي، في حدائق الظاهر، وأم غافة، وناهل للعائلات، والوقن للعائلات، والسلامات، والعامرة شمال، وتشمل مسابقات تعليمية وترفيهية وورشاً للرسم والأشغال اليدوية، علاوة على تنظيم مجموعة من الورش التوعوية البيئية والأنشطة الرياضية، بهدف تعزيز وعي الجمهور بالمرافق المجتمعية، وتعريفهم بالخدمات المقدمة في الحدائق، وأهمية التشجير.

وقال سعيد الجابري، رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية في البلدية: «تتضمن الفعاليات تحدي معرفة النباتات والأزهار، ومسابقات تراثية وترفيهية، وفن إعادة التدوير، ومسابقة مميزة حول أجمل صورة للحدائق؛ بهدف تفعيل المرافق المجتمعية في منطقة العين».